Madelón dijo que necesita una "pausa", ¿seguirá en Unión?

Tras la derrota ante Tigre, el entrenador tatengue no aseguró que siga en el cargo. Si bien aclaró que “será muy difícil encontrar un lugar en el que pueda estar mejor”, también dio a entender que tiene otras opciones.

Alberto “Nene” Sánchez | asanchez@ellitoral.com

Luego del 3-1 en contra sufrido ante Tigre, lo que significó la eliminación de la Copa de la Superliga, ya que en el primer partido había ganado 2-1 en Victoria, el único que entabló un diálogo con los medios periodísticos fue Leonardo Madelón, ya que ninguno de los jugadores tuvo ánimos para hablar.

En la sala de conferencias del 15 de Abril, el entrenador rojiblanco no sólo trató de explicar lo sucedido en la revancha desde el punto de vista futbolístico, sino que habló de varias cuestiones que van más allá de un campo de juego.

Lo más importante del encuentro con la prensa se dio en el final. Fue cuando ante la consulta sobre si seguirá siendo el director técnico una vez que finalice su contrato, lo que sucederá dentro de un mes. Lo siguiente es lo que, en una prolongada respuesta, manifestó “Leo”:

Yeimar Gómez Andrade gana de arriba pero cabecea de manera desviada. Fue en el transcurso del primer tiempo y antes de que la pelota le rebotara y se introdujera en el arco de Peano. Ha tenido mala fortuna el colombiano en ese tipo de jugadas. Foto: Mauricio Garín

“Será difícil encontrar un lugar en el cual pueda estar mejor que en Unión, pero a eso hay que verlo. El club tiene que resolver sus cosas, hay que establecer las metas que se fijen, las ambiciones, las posibilidades que pueden llegar a tener, y todo eso va a necesitar días. Yo tengo a mi representante y estoy siempre abierto, pero por ahí tengo que hacer una pausa. El fútbol te dice que hoy estás y seguís, pero por ahí hay una chance fenomenal por probar y nos tendrán que entender, como a veces les pasa a los jugadores. Es una pena que no se haya podido seguir compitiendo por lo menos 15 días más, por lo menos para jugar contra Racing o Estudiantes, por eso les pido disculpas a todos los hinchas, y les agradezco por todo lo que hicieron, siempre llenaron la cancha, fueron a Ecuador, a Buenos Aires, nunca criticaron al plantel, y no pudimos pagar eso con el resultado, pero con la entrega que pusimos no le debemos nada a nadie, así que por eso le mando un gran abrazo a todo el pueblo Tatengue”.

No hay mucho más para agregar a lo que señaló Madelón en lo expuesto. “A buen entendedor pocas palabras”, dice el dicho. Ahora el DT le pasó la pelota a los dirigentes, quienes tendrán una ardua tarea (seguramente ya la habrán iniciado) para tratar de “convencer” a quien todos los hinchas quieren que siga al frente del equipo. Se vienen días complicados en la previa a las elecciones y lograr la continuidad de “Leo” sería sin dudas la mejor carta para que el oficialismo obtenga un gran porcentaje en los próximos comicios de la entidad de la avenida.

Lo futbolístico

Pero además de lo revelado por el técnico en el epílogo de la conferencia, antes Madelón habló sobre otros temas, los que se detallan seguidamente:

* “Nosotros veníamos bien, pero el fútbol es impredecible, y sabíamos que Tigre era un rival difícil. Hablé con ‘Pipo’ (Gorosito) y primero lo felicité, porque tengo una muy buena relación con él, pero en cuanto al partido, reconoció que ellos se habían comido un gol de entrada y que después pudieron ser más. Por eso pienso que lo nuestro fue un problema de eficacia”.

* “Después convirtieron ellos porque tienen muy buenos delanteros. No hay que buscar tantos misterios, simplemente les dije a los muchachos que han hecho una gran campaña, es la verdad”.

* “Tuve buena gente todo el año y no me queda otra que desearles buenas vacaciones. No miren nada raro, simplemente yo también tengo que tomarme unas vacaciones. Pensaba pasar de fase, pero nos tocó un equipo muy difícil, bien trabajado y con buenos jugadores que pudieron despertarse a tiempo”.

* “En los dos partidos tuvimos muchísimas situaciones de gol, pero si no los convertís no vale de nada quejarse, y nos terminaron ganando bien”.

* “Seguramente algo debe haber pasado, algo sucedió durante el partido que no dejó que lo cerremos. Veníamos con una ventaja de la cancha de ellos, nos pusimos 1-0 arriba en nuestra cancha y tuvimos para hacer uno o dos goles más, jugando bien”.

* “Nos desconcentramos en una jugada rara, con un centro que cayó al área y González cabeceó, pero tuvo la suerte que le pegó a Yeimar y descolocó a Marcos (Peano). Eso es parte de la fortuna, algo que a nosotros por ahí nos faltó, como en esa jugada que pegó en el palo y salió cuando tenía que haber entrado; Lotti también tuvo dos claras y no entró”.

* “Yo preferiría no llorar, creo que Tigre nos terminó ganando bien, dignamente, con un equipo al que nosotros le cortamos el invicto. El fútbol tiene resultados y no hay que andar explicando tanto”.

* “Estoy dolido como todo hincha de Unión. Y si me preguntás qué balance hago de estos dos años, creo que Unión tuvo muchísimas cosas buenas, tanto de fútbol como de equipo”.

* “Tuvimos una identidad de juego como equipo. Lo hablaba con la gente y saben que este equipo juega en bloque, que ha ganado y tiene gol, pero también se puede equivocar y perder, pero nunca le va a fallar a su gente no poniendo empeño”.

* “Yo estoy muy dolido. Ahora me voy con mi familia y el plan era ir a cenar a algún lado, pero no lo voy a hacer, me quedo en casa, siempre hay algo para hacer. Tampoco es que me tengo que esconder de algo, simplemente no tengo ganas de ver gente, no tengo ganas de compartir cosas, es el mismo sinsabor que tienen los jugadores”.

* “Ahora hay que saber vivir con esta derrota, con este golpe. Lo más importante de todo es que para Unión terminó la Copa de la Superliga, y bueno, tendrá que aprender para el año que viene, que llegará la Copa Sudamericana”.

* “Todos tenemos que aprender. Y ahora hay que seguir trabajando para armar el equipo con algún refuerzo, con los recambios que seguramente va a haber”.

* “Cambiamos sobre el final. Decidimos hacerlo de la manera que lo hicimos porque nuestro modelo de local siempre fue el buen fútbol, abrir al rival, generar espacios, doblegar por los costados, y eso estaba saliendo, y si estaba saliendo quiere decir que no estaba mal la cosa”.

Los jugadores de Unión abandonan el campo de juego, en medio de la lluvia y con el dolor a cuestas por la nueva eliminación. En tres semanas, se quedó con las manos vacías luego de una buena Superliga. Una lástima. Foto: Luis Cetraro

* “Estaba más para el 2-0 que lo que se dio en el primer tiempo, que nos fuimos perdiendo 2-1, pero el fútbol tiene esas cosas. Decidimos jugar distinto a como lo hicimos en la cancha de ellos pensando en que Cuadra iba a complicarlos porque ellos no son tan veloces en defensa”.

* “Ellos tienen madurez en Ortiz, Montillo, que no te perdona; mientras que nosotros cuando nos quedó alguna la erramos. Pero ¿qué le vamos a explicar al hincha ahora?, el hincha está dolido como lo estamos[AS1] todos nosotros. Ahora descansaremos de la cabeza”.

* “Felicito al plantel porque no le debe nada a nadie, ni a nosotros ni a la gente. Y el todo nuestro no alcanzó para el todo de Tigre, que nos terminó ganando bien gracias a la contundencia”.

* “Les agradezco a ustedes porque en dos años no tuvimos ningún problema. Podemos tener alguna diferencia en el pensamiento con cualquiera, pero la verdad es que ni con ustedes ni con la gente que está en el piso (sic), que le cuesta entender el día a día del entrenamiento y por eso entra a fabular y a hacer un montón de conjeturas que no pasan”.

* “Hay un trabajo muy grande en conjunto, con los jugadores, con el cuerpo técnico, que laburamos muy bien. Por eso quiero agradecerles a todos, desde el canchero, pasando por el utilero, y a todo el mundo. Y con la comisión nunca tuvimos problemas, tampoco me corresponde opinar, así que gracias a todos”.