https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 06.05.2019

8:21

El viernes 10 de mayo la Orquesta Sinfónica Provincial propondrá un concierto dedicado a Beethoven. El director invitado destacó la “comprensión profunda” con el ensamble santafesino, al que dirigió. Resaltó el nivel de la música académica argentina. Y señaló que las nuevas tecnologías apenas pueden ofrecer una pequeña representación de una obra musical. “Sólo frecuentando las salas de conciertos y asistiendo a la ópera en vivo se puede apreciar su poder expresivo”, advirtió.

ROBERTO DE MAIO, DIRECTOR ITALIANO "La música requiere paciencia y sacrificio" El viernes 10 de mayo la Orquesta Sinfónica Provincial propondrá un concierto dedicado a Beethoven. El director invitado destacó la “comprensión profunda” con el ensamble santafesino, al que dirigió. Resaltó el nivel de la música académica argentina. Y señaló que las nuevas tecnologías apenas pueden ofrecer una pequeña representación de una obra musical. “Sólo frecuentando las salas de conciertos y asistiendo a la ópera en vivo se puede apreciar su poder expresivo”, advirtió. El viernes 10 de mayo la Orquesta Sinfónica Provincial propondrá un concierto dedicado a Beethoven. El director invitado destacó la “comprensión profunda” con el ensamble santafesino, al que dirigió. Resaltó el nivel de la música académica argentina. Y señaló que las nuevas tecnologías apenas pueden ofrecer una pequeña representación de una obra musical. “Sólo frecuentando las salas de conciertos y asistiendo a la ópera en vivo se puede apreciar su poder expresivo”, advirtió.

Tras el exitoso concierto realizado junto al Coro Polifónico de Santa Fe, los músicos de la Orquesta Sinfónica Provincial volverán a subir al escenario del Centro Cultural Provincial (Junín 2457) el viernes 10 de mayo. Allí, interpretarán un repertorio integrado enteramente por obras de Beethoven. Puntualmente, la Obertura Leonora de la ópera “Fidelio”, el “Concierto para piano y orquesta en Sol Mayor Nº 4, op. 58” y la “Sinfonía Nº 6, Pastoral en Fa mayor, op. 68”.

En la oportunidad, actuará el pianista argentino Fernando Pérez, mientras que como director invitado estará presente el italiano Roberto de Maio. Este último destacó a El Litoral que conoce bien la Sinfónica de Santa Fe (textualmente dijo tener “una relación de comprensión profunda con sus elementos”) y remarcó que la conexión con músicos y público se sostiene en el hecho de que él mismo es un exponente de la cultura europea que representa las raíces de gran parte de la población argentina. “Creo que entre nosotros el reconocimiento de raíces culturales comunes es determinante”, apuntó.

—En relación al concierto del 10 de mayo ¿Qué implica para usted dirigir un repertorio consagrado enteramente a Beethoven? ¿Qué aspectos destacaría de su obra?

—Clemens Maria Brentano (1778-1842) define a Beethoven como “soledad, fuente espiritual, madre de todas las fuentes...” Así, para mí Beethoven es la madre de todas las fuentes humanas y musicales, es aquel que ha sabido transformar la expresión musical humana en arte musical. La Sinfonía que afrontaremos, la VI, representa un homenaje a la Naturaleza de nuestro planeta. Argumento muy actual y espinosísimo en nuestra sociedad.

Energías

—¿Cuáles deben ser las cualidades principales de un director para que una orquesta pueda alcanzar su nivel más alto?

—El director debe ser competente y autorizado. He tocado en orquesta 40 años y de los directores que he conocido he apreciado la competencia y la preparación. Tengo un gran respeto por los profesores de orquesta que buscan siempre un director que sepa involucrar sus energías profesionales y humanas en un proyecto artístico musical gratificante. Han elegido dedicarse a esto porque aman la música. Son los aliados más importantes de un director. Sólo compartiendo un gran proyecto artístico y respetando totalmente las figuras de orquesta y director se puede crecer artísticamente.

—¿Y cuáles son, en la actualidad, los desafíos para un músico profesional que quiera dedicarse a la dirección?

—Resistir la tentación de querer todo de inmediato. La música requiere paciencia y sacrificio: valores poco conocidos en la actualidad.

Dimensión continental

—Participó en numerosos conciertos en Europa, Estados Unidos y distintos puntos de Sudamérica. A la luz de toda esa experiencia, ¿Qué visión tiene de la música académica argentina? ¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades?

—Argentina tiene la dimensión de un continente y ha regalado al mundo generaciones de compositores. Y lo ha hecho en modo inverso a Europa. Europa ha tenido a sus intérpretes más importantes en el pasado. Argentina, en el novecientos y en la actualidad. Para ser objetivos, podemos decir que Argentina puede ser el “futuro” de la música académica mundial.

Tecnologías y consumos culturales

—En tiempos en que las nuevas tecnologías modificaron sustancialmente el acceso del público a un producto cultural como la música ¿Cómo se pueden adaptar los organismos sinfónicos a estos cambios tan profundos?

—Me gusta mucho la pregunta que hace referencia a las nuevas tecnologías y cómo la música y los entes musicales tienen que reaccionar a estas nuevas posibilidades. Respondo con un ejemplo: el Museo del Louvre invierte notables cantidades de dinero para publicitar sus obras y así invitar a las personas a visitar sus salas en París. ¿Alguien puede decir que conoce la Gioconda sólo porque ha visto una postal o una foto en un libro de arte? No, puedes decir que la has visto si vas a París, entrás en el Museo del Louvre y buscas la sala donde está expuesto este cuadro de Leonardo. Has tenido que cansarte, has gastado dinero y puedes quedarte desilusionado. Pero esto es el arte. Las nuevas tecnologías pueden ofrecer una pequeña representación de una obra musical. Sólo frecuentando las salas de conciertos y asistiendo a la ópera en vivo se puede apreciar el poder expresivo. De este modo, las nuevas tecnologías pueden servir para difundir en manera generalizada la necesidad de arte, con la conciencia de saber que todo lo que no se vive y experimenta directamente es un sucedáneo de la realidad. Realidad virtual, nunca mejor dicho.