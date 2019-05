PJ: se reunieron los candidatos a diputados de todas las listas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

También participaron del encuentro los integrantes de la fórmula Omar Perotti-Alejandra Rodenas. Discutieron estrategias de cara a las elecciones generales de junio. No asistió María Eugenia Bielsa, pero sí referentes de su sector. La arquitecta rosarina se reunió el viernes con el rafaelino.

El peronismo comenzó a dar señales de unidad. Fue el frente más votado en la categoría gobernador durante las últimas primarias, pero se lo apunta como el sector político que más fuga de votos podría sufrir en las elecciones generales de junio. Por eso, su principal desafío es amalgamar a todos los sectores internos y de ese modo, retener y -en la medida de lo posible- aumentar el apoyo logrado en las urnas el domingo 22 de abril. No se dio hasta aquí, y difícilmente se registre, la foto conjunta entre los dos precandidatos a gobernador que compitieron. Omar Perotti le ganó la interna a María Eugenia Bielsa, pero no hubo apariciones conjuntas ni la noche de la elección ni los días posteriores. Sin embargo, mantuvieron una conversación telefónica el miércoles, y el viernes se reunieron a solas en Rosario. A poco de ello se conoció el comunicado de prensa de la ex vicegobernadora en la que desalentaba especulaciones respecto de que los votos que había aportado su sector en la primaria, se fueran a otro espacio político que no fuese el peronismo.



Diputados



Este mediodía, en tanto, en la sede del Partido Justicialista provincial, se reunieron los titulares y primeros candidatos de todas las listas que compitieron en la primaria para la categoría de diputados provinciales. Entre ellos, Silvina Frana, Alejandra Obeid, Oscar “Cachi” Martínez, Julio Eggiman, Lucila de Ponti y representantes del sector de Luis Rubeo. Participaron del encuentro los candidatos a gobernador, Omar Perotti; y su compañera de fórmula, Alejandra Rodenas.



Consultado por El Litoral, Leandro Busatto, titular de la nómina que acompañaba al ex intendente rafaelino, explicó que la reunión tenía como meta definir la estrategia que se desplegará de aquí a las generales para ganar, “también”, en la categoría diputados.



“La intención es mostrar la unidad. Creemos que tenemos muy buenas chances de ganar también en la categoría de diputados con la fórmula Perotti - Rodenas. Tenemos una gran expectativa por ganar la provincia”, planteó. Y aseguró que “si los votos de (Miguel) Lifschitz fueron 550 mil y los nuestros sumaron casi 400 mil, consideramos que la categoría diputados también está al alcance de la mano”.



“Vamos a poner a consideración de todos el trabajo realizado y por venir, y vamos a diseñar una estrategia para que en estos cuarenta días podamos hacer una campaña que también nos permita ganar en la categoría de diputados”, insistió.



Por último, confió en que a partir de los resultados del escrutinio definitivo -que culminaría en el transcurso de esta semana-, el peronismo pueda ampliar aún más la diferencia que obtuvo para la categoría gobernador respecto de los restantes espacios políticos.

Consulta



Previo al encuentro con los candidatos a diputados de todas las líneas internas del peronismo, dirigentes y apoderados del partido se reunieron para analizar los pasos a seguir después de que se difundiera la firma del acuerdo entre el gobierno y el Tribunal Electoral (TEP) para la consulta popular sobre la reforma de la Constitución. El partido ya había realizado una presentación administrativa que el TEP rechazó en cuestión de horas. Ahora, evalúan llevar el tema a la Justicia.