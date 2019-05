Archivan la investigación a Menem y Corach por el pago de sobornos de Siemens

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 06.05.2019

16:25

Se investigan pagos de sobornos por parte de la firma alemana para adjudicarse la licitación del control migratorio y de confección de documentos de identidad.

El Litoral / Telam



La Cámara Federal porteña confirmó el archivo de la investigación al ex presidente Carlos Menem y otros ex funcionarios en una causa que investiga pagos de sobornos por parte de la firma alemana Siemens para adjudicarse la licitación del control migratorio y de confección de documentos de identidad.



Los camaristas de la sala I del Tribunal de Apelaciones Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun confirmaron el archivo del caso en lo referido a Menem, su ex ministro del Interior Carlos Corach y otro ex funcionario, el ex director de Migraciones Hugo Franco, según el fallo firmado el viernes y difundido hoy.



‘Hasta tanto se reciba la información internacional solicitada vía exhorto, se confirmará la decisión cuestionada, aclarando que, en razón de sus efectos, nada obsta a que en caso de existir de aquí en más otras medidas viables, además de las señaladas por el instructor -cuya reiteración debe ser periódica-, se proceda al desarchivo del sumario y se continúe con la investigación‘, agregaron los camaristas en su resolución.



Bruglia e Irurzun confirmaron una decisión que había tomado en febrero último el juez del caso, Ariel Lijo, y fue apelada. Los camaristas remarcaron la ausencia de evidencia para dar por probado que Menem, Corach y Franco fueron los destinatarios de los sobornos que pagó la multinacional alemana.



Otra parte del caso ya fue enviada a juicio oral y tiene como procesados a los entonces responsables de la filial argentina de Siemens, al probarse que hubo pago de sobornos.



Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones ratificó el archivo del caso para el actual senador Menem y sus dos ex funcionarios por falta de pruebas. El futuro juicio oral en preparación y sin fecha aún se hará a una decena empresarios locales de Siemens y directivos alemanes.