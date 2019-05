https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El lado B de la política

No llega la foto

Filtrado. El domingo de las elecciones primarias, en el PJ se esperaba la foto de Omar Perotti con María Eugenia Bielsa. Pero aún no llegó.

Omar Perotti junto a Marcos Castelló y Leandro Busatto en la sede del PJ la noche de las elecciones. En la foto faltó María Eugenia Bielsa. Foto: Guillermo Di Salvatore



El Litoral | política@ellitoral.com Todo el domingo pasado se especuló con la presencia de María Eugenia Bielsa en la sede del Partido Justicialista y la foto con Omar Perotti, el ganador de la interna. Sin embargo, la foto no llegó. En las primeras horas de la noche hubo una conferencia de prensa del propio Perotti con el titular partidario, Ricardo Olivera, y con los precandidatos a diputados Leandro Busatto y Silvina Frana. Allí se hizo alusión a la elección que venía haciendo el frente Juntos y anunciaban que era el más votado en la categoría gobernador. Luego, Perotti proclamó su triunfo, hecho que Bielsa demoró hasta la madrugada y lo hizo vía Twitter. “Sobre la base de consensos programáticos pondremos nuestros equipos a disposición de #Juntos, bajo la convicción de que es necesario obtener una victoria en Santa Fe, que colabore con el gran frente patriótico que se debe consolidar a nivel nacional” señaló Bielsa otra vez en redes sociales este fin de semana. En el interín hubo contactos telefónicos con los principales dirigentes justicialistas pero no apareció la foto, que se hace esperar.