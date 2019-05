Trump cuestionó el resultado de la carrera de caballos más importante del mundo

El caballo Country House hizo historia este sábado al ser el primer ganador de la tradicional carrera hípica del Kentucky Derby, después de que el primero en cruzar la meta, Maximum Security, fuera descalificado por interferencia.

La decisión de los jueces, que se hizo esperar veinte minutos, no tenía precedente en los 145 años de historia de la carrera más importante del año en la hípica estadounidense, y ganó el caballo que tenía una proyección en las apuestas de 65-1.

Luego, el presidente estadounidense Donald Trump cuestionó la decisión: "No fue buena. Era una carrera áspera en una pista húmeda y descuidada, en realidad, una cosa hermosa de ver", escribió Trump en Twitter.

Maximum Security, entrenado por John Servis y montado por el panameño Luis Sáez, corría cómodamente al frente, pero fue descalificado tras salir de la barandilla cuando tomaban la última curva en el Churchill Downs.

"Sólo en estos días de corrección política podría ocurrir una exageración. El mejor caballo no ganó el Derby de Kentucky. ­Ni siquiera cerca!", completó Trump.

The Kentucky Derby decision was not a good one. It was a rough & tumble race on a wet and sloppy track, actually, a beautiful thing to watch. Only in these days of political correctness could such an overturn occur. The best horse did NOT win the Kentucky Derby - not even close!