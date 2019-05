https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Showmatch 2019 Bredice, Flor de la V y Felipe Colombo debutaron en el Super Bailando Este lunes 6 de mayo, tres parejas hicieron su estreno en la pista de ShowMatch. Flor de la V y Gabo Usandivaras se llevaron el mejor puntaje.

Bredice arrancó con puntaje bajo



Después de las dos noches en Santiago del Estero con “Genios de la Argentina”, Marcelo abrió la semana con la segunda gala del Súper Bailando y el debut de nuevas parejas. La primera presentación fue la de Leticia Brédice, quien se estrenó en la pista acompañada de Fernando Bertona con una coreografía de “Believe”, de Cher.

La pareja representa al club Poeta Lugones, de básquet adaptado, que sueña con contar con un medio de transporte para asistir a las competencias. “A mí me invitaron a una fiesta”, dijo en la previa la actriz, con mucho desparpajo. Ángel De Brito (2), el primer jurado en dar su devolución, pidió de entrada el BAR y agregó: “A mí me pareció más o menos. Creo que Leticia puede recurrir un poco más a la actriz”. Carolina “Pampita” Ardohain (6) le dio un voto de confianza a Leticia, pero señaló: “Faltaron movimientos de caderas. El disco no lo vi”. Florencia Peña (voto secreto) valoró la alegría y el glamour: “Te vi divertirte. Me parece que tenés que apostar a tu linda locura. Seguramente tengas mejores performance”. Y Marcelo Polino (0) no tuvo piedad: “Estoy feliz de que estés acá, Leticia, pero me pareció un loco. No me gustó nada”. Luego tomó la palabra el BAR. Flavio Mendoza hizo hincapié en la actuación del bailarín y decidió bajar un punto. Laura Fidalgo también esperaba más de Fernando, pero mantuvo el puntaje. En tanto, Aníbal Pachano le tiró “buena onda” a Leticia y adicionó un punto. Total: 8 puntos.



Flor y Gabo, un regreso triunfal

En segundo turno, Flor de la V y Gabo Usandivaras ingresaron al estudio desfilando con atuendos plateados. En representación del centro educativo “Alas”, que busca refaccionar su pileta, bailaron “Music Disco Infierno”, de Madonna. “Me encanta que vuelvas al Bailando, Flor. Así se vuelve. Me gusta mucho este equipo, lo veo sólido. Me encantó”, aseguró en la ronda de devoluciones De Brito (10). “Creo que Flor puede dar mucho más. Para la próxima, menos pose y mucho más de baile”, apuntó Pampita (7). “Tienen mucho glamour los dos. Arrancaron bien, pero los vi un poco tensos. No me terminó de convencer, creo que tienen más para dar”, comentó Flor (voto secreto). “A mí me gustó lo que vi. De lo que vimos hasta ahora, para mí fue lo mejor”, observó Polino (5). El BAR volvió a dar su punto de vista y los tres integrantes decidieron sumarles unidades. Total: 25 puntos.

Foto: Jorge Luengo.



Felipe y Stefi, con sabor agridulce

Felipe Colombo y Stefanía Roitman también hicieron su debut. La pareja representa a los bomberos voluntarios de Las Flores, que necesitan nuevos equipamientos, e interpretó el tema “New rules”, de Dua Lipa. Antes de la coreo, el actor le dio de regalo a Marcelo un chupetín mexicano picante que terminó probando Fede Hoppe. “Me sorprendieron para bien. Creo que tienen potencial para crecer”, les dio el visto bueno De Brito (5). “Me sorprendieron mucho. Vi un disco muy completo, me gustó”, valoró Pampita (8). “Tienen una energía muy linda y se los vio disfrutar mucho”, remarcó Flor (voto secreto). “Voy a pedir el BAR porque estoy un poco confundido. Vi sucios los trucos y una diferencia de energía. Fue hasta ahí”, consideró Polino (4). Desde el BAR hubo pulgar hacia abajo: los tres descontaron puntos, decepcionados por la performance de Stefi. Total: 14 puntos.