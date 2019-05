https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Boletín Oficial

Se aprobó la utilización de "armas electrónicas no letales" para las fuerzas de seguridad

A través del Boletín Oficial, el Gobierno aprobó este martes la utilización de "armas electrónicas no letales" por parte de las fuerzas policiales y de seguridad federales.

El Litoral / NA El Gobierno aprobó este martes la utilización de "armas electrónicas no letales" por parte de las fuerzas policiales y de seguridad federales, las que permitirán "abordar situaciones" en las que sea necesaria la utilización de la fuerza "sin el empleo de armas de fuego". A través de la Resolución 395/, publicado este martes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad puso en funciones el "Reglamento general para el empleo de armas electrónicas por parte de los miembros de las fuerzas policiales y de Seguridad federales". El Gobierno destacó que con esta norma se "permitirá abordar situaciones operacionales en las que resulte necesaria la utilización de la fuerza sin el empleo de armas de fuego". En ese sentido, remarcó que las armas electrónicas resultan "un medio intermedio para ejercer un uso racional y gradual de la fuerza ante situaciones de enfrentamientos con personas violentas o amenazantes", al tiempo que señaló que le brindan a las fuerzas "una opción táctica adicional en reemplazo de las armas de fuego". En el texto oficial, la cartera conducida por Patricia Bullrich hizo hincapié en que "la normativa y la doctrina internacional dan cuenta de los resultados obtenidos en los estudios médicos y técnicos realizados en prestigiosas universidades" concluyen que "el empleo de las armas electrónicas no tiene efectos letales sobre las personas". Al respecto, el Gobierno indicó que este tipo de armas son empleadas por las fuerzas de seguridad de países como Alemania, Arabia Saudita, Australia, Canadá, España, Finlandia, Francia, Reino Unido, Suiza, Suecia, Chile, Colombia, Brasil y Bolivia. Aunque se espera que la resolución sea criticada por organismos sociales y de derechos humanos, así como también por sectores de la oposición, el Poder Ejecutivo subrayó que los distintos tribunales "han tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la utilización de las armas electrónicas, expidiéndose sobre la legalidad de su empleo". Finalmente, el Ministerio de Seguridad instruyó a las autoridades de las distintas fuerzas "a que procedan a la inmediata implementación de cursos de capacitación específica para el empleo de armas electrónicas no letales".