Martes 07.05.2019

7:31

Copa de la Superliga Vélez superó a Lanús y clasificó a cuartos de final

El Litoral | Télam

Vélez Sarsfield se clasificó para los cuartos de final de la Copa de la Superliga, instancia en la que enfrentará a Boca Juniors, tras derrotar por 2 a 0 en Liniers a Lanús, al que ya había superado por 2-1 como visitante en el cotejo de ida.



Los cruces que existieron en ese primer enfrentamiento entre los técnicos Gabriel Heinze y Luis Zubeldía amenazaban con trasladarse a esta revancha y hasta a los propios futbolistas, pero nada de esto ocurrió porque Vélez anestesió el desarrollo rápidamente, ya que a los 12 minutos ganaba con una buena definición de Leandro Fernández tras una pérdida en ataque de Lanús y una larga habilitación de Agustín Bouzat.



Precisión y velocidad, esos fueron los argumentos de los de Heinze para sorprender a los de Zubeldía y empezar a sacar una ventaja que resultaría decisiva justo en el final de esa etapa inicial, cuando mejor estaba Lanús, presionando en campo rival y manejando la pelota cerca del área de Lucas Hoyos, aunque sin inquietar demasiado al arquero local.



Esta vez la fineza en el pase filtrado fue propiedad de Lucas Robertone, que concluyó con una definición no menos exquisita de Agustín Bouzat picando la pelota de primera para superar la salida apresurada de Matías Ibáñez.



Esa diferencia de tres goles hacía presagiar 45 minutos finales de relativa tranquilidad para los dueños de casa, pero otra vez Robertone, de 22 años recién cumplidos, cometió un pecado de juventud al cometer una falta innecesaria desde atrás en tres cuartos de cancha que lo obligó al árbitro Fernando Rapallini a mostrarle la segunda tarjeta amarilla y la consecuente roja.



Pero cuando parecía que todo podía cambiar a partir de esa desventaja numérica del dueño de casa, nada de eso ocurrió, porque Vélez se paró muy bien atrás y los cambios que realizó Heinze, a quien están tentando para que vuelva a "su" Newell's pero ahora como técnico, fueron puesto por puesto y en ataque.



Primero ingresó Matías Vargas, que perdió el puesto a manos de Thiago Almada, reemplazando al juvenil de 18 años que acaba de quedarse fuera de la lista para el Mundial sub 20 de Polonia, y luego Rodrigo Salinas por Leandro Fernández, pero más que nada para defender en su área aprovechando su buena talla, cuando en los últimos minutos y ya en medio de una lógica desesperación, Lanús era solamente centros.



De esta manera Hoyos siguió sin demasiado trabajo y Lanús, por ende, sin generar demasiadas acciones de riesgo, salvo una pelota que sorprendió a José Sand dentro del área chica, sin marca ni la presencia del arquero, pero terminó rematando corto y afuera junto al palo derecho.



Para entonces quedaban cinco minutos y los hinchas de Vélez, que le dieron volumen y color a la noche de Liniers, ya estaban pensando en Boca en particular y en su ex jugador, Mauro Zárate, al que en el cierre de la noche recordaron con el clásico "borombombón, el que no salta, es un traidor".



El primer partido de la serie de cuartos de final se disputará el próximo domingo a las 20 en el José Amalfitani y Gustavo Alfaro se quedó sin el lesionado Emanuel "Bebelo" Reynoso para ese partido. Si estará o no Zárate será tema de debate en lo que resta de la semana, pero en Liniers ya se preparan, como quedó evidenciado con esos cánticos, para recibirlo "muy especialmente", lo que será un ingrediente de atracción más.