Starbucks y HBO bromearon sobre el error en "Game of Thrones"

Luego de darse a conocer el error en el último episodio de "Game Of Thrones", el twitter oficial de la serie y la marca Starbucks bromearon al respecto.

El twitter de Game Of Thrones, escribió en su cuenta: "Noticias de 'Winterfell'. El latte que apareció en el episodio fue un error. #Daenerys

había ordenado un té de hierbas".

News from Winterfell.



The latte that appeared in the episode was a mistake. #Daenerys had ordered an herbal tea. pic.twitter.com/ypowxGgQRl