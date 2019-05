https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 07.05.2019 - Última actualización - 9:19

9:16

Este sábado 11 se juega el primero en cancha de Central y el 18 la revancha en Argentino. El ganador de la llave recibe al “Sabalero” en San Carlos por los octavos de final.

Hay derby medio siglo después... San Carlos se paraliza por la Copa Santa Fe

No quedaba un solo lugar en el Centro de Exposiciones y Ventas de Productos Sancarlinos, un punto equidistante para hacer de campo neutro entre las dos pasiones que dividen el centro de San Carlos. Es que después de 53 años —como ya lo anunciara El Litoral— se volverán a ver las caras Argentino y Central...Central y Argentino. De paseo por varias competencias (la desaparecida liga local, la Santafesina, la Esperancina y los campitos), el viejo clásico del cristal y la campana vuelve a escena en el marco de la cuarta edición de la Copa Santa Fe. El ganador de la llave se medirá, ya en tiempos de octavos de final, con los profesionales de Colón de Santa Fe.

“Ganar el clásico y recibir al Sabalero en San Carlos...¿Hace falta otro premio?”, se preguntaban de uno y otro lado.

El Centro de Exposiciones tiene tres naves con modernas butacas: se ubicaron de un extremo cada equipo y en el medio, a modo de pulmón separador, los invitados especiales. Nery Alberto Pumpido, campeón del mundo con Argentina en México ‘86 y embajador deportivo de Santa Fe, rompió el hielo: “No me gusta ver a los planteles tan separados, cuando pase el sorteo de la localía, quiero que hagamos una foto todos mezclados, con los dos colores”.

Quien dio la bienvenida a la Copa Santa Fe fue el Intendente de San Carlos Jorge Placenzotti: “Ustedes saben que me encanta el fútbol, que mis hijos lo juegan. Y todos sabemos, por cuestiones que no vienen al caso, que estuvimos muchos años sin jugarlos, con familias divididas por los colores que ni se hablaban. Hoy los tiempos cambiaron y el mensaje es otro. Somos rivales, no enemigos. Es por eso que desde la Municipalidad, además de agradecerle al Ministro Pablo Farías, vamos a poner dos copas en juego: una se llamará Amistad y otra Confraternidad. Es todo un mensaje...vivamos la fiesta en paz”.

Otro de los oradores, el presidente de la Federación Santafesina de Fútbol, Carlos Lanzaro, se mostró emocionado: “Desde hace cuatro años llevamos la Copa Santa Fe a todos los rincones de la provincia, desde el club más chiquito al club más grande. Pero nunca nos pasó ésto que se dará acá...ustedes serán privilegiados actores de un partido histórico, que esperemos no pase otro medio siglo sin volver a jugarse”.

El Ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, fue hace cuatro años el funcionario que tomó la decisión de plantearle el Gobernador la posibilidad de hacer una copa provincial de fútbol que hoy está replicada en varias disciplinas deportivas, involucrando a muchos clubes y atletas de la provincia.

“En ese tiempo era un sueño, como todo lo que es nuevo...hoy es una realidad. Que se fue perfeccionando con los años. El presidente de la AFA elogió este formato e invitó a las otras provincias que lo imiten. Los organizadores de la Copa Argentina lo ven como algo fabuloso. En tiempos de recortes, como pasa en cada hogar, el Gobernador no resigna tres ejes: salud, educación y deporte. Porque el deporte educa y cura todos los males”. Finalmente, Farías confirmó que los dos partidos tendrán televisación digital en vivo del canal provincial.

Junto a las autoridades principales, se encontraban Angel Serra —presidente de Argentino de San Carlos— y Jorge Pincirolli —titular de Central San Carlos— que coincidieron en el mensaje: “Somos unos privilegiados, porque salga como salga en la cancha, vamos a vivir algo único, histórico e irrepetible”.

Al momento del sorteo, fueron citados los dos capitanes: Ronald Garutti, goleador de Central San Carlos y Guillermo Leiva, arquero de Argentino de San Carlos. Atentatemente miraban los dos entrenadores Gonzalo Schmidalter (Central) y Raúl Ferrero (Argentino).

“El nombre que sale primero, hace de local en el juego 1 este sábado 11”, explicó Carlos Lanzaro. Con una montaje perfecto de Santa Fe Producciones, el nominado fue “Central San Carlos”, por lo que la revancha en Argentino será el 18. Además de la gloria, el ganador recibirá en octavos de final a Colón de Santa Fe.

Entre las distintas autoridades estaban presentes Martín Pianetti, gerente de la Liga Esperancina en representación del presidente Raúl Escalante, junto a Tristán Corazza, dirigente de la Federación Santafesina de Fútbol.

La cuenta regresiva, que debió esperar 53 largos años está en marcha. Este sábado, en San Carlos, la pasión del fútbol en Modo Copa Santa Fe: la ciudad paralizada por un clásico que está archivado desde hace más de medio silgo. La expectativa, no hace falta explicarlo, es total. ¿Quién de los dos romperá el cristal o tocará la campana?.

Foto: Gentileza Tristán Corazza

Las glorias presentes

El recuerdo de los jugadores sancarlinos que llegaron al fútbol profesional se hizo presente. Por ejemplo, Gonzalo Schmidalter, el técnico de Central San Carlos, debutó en ese Vélez Sarsfield de Bianchi y Chilavert que cambió la historia. Otro recuerdo es para Claudio Theiler, arquero de Unión junto a Gustavo Tognarelli que se lesiona en ese plantel del ‘89 con Madelón.

Acaso el más histórico es el “Bicho” Víctor Francisco Godano: jugador, hincha, entrenador, presidente....de todo un poco en Colón. Y hablando de Colón, el “gringo” Gonzalo Fabre. Además, el recuerdo al cielo por Rubén Gaido, futbolista de San Carlos fallecido ya hace algunos años.

El “Bicho”, identificado con Argentino. Cerca de él, Don Edgardo “Pochi” Odasso, gloria viviente de Central San Carlos: fue campeón en 1954, 1955, 1957, 1958 y 1959.

Hinchadas y árbitro

Sin dudas que el partido genera una tremeda expectativa. En el día de hoy comenzará la recorrida de Seguridad para habilitar los estadios y delimitar cada sector: local y visitante. En cuanto al juez, será el rosarino Sergio Pezzota quien designará la máxima autoridad. Un rumor no confirmado marca que podría caer la designación en el rafaelino Silvio Trucco (es una de las posibilidades).