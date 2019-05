https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 07.05.2019

14:02

Mes de cierre

Censo Nacional Agropecuario: qué hacer si todavía no te censaron



En censo llega a su etapa final después de dificultades técnicas y climáticas que impidieron su normal desarrollo. Qué deben hacer los productores que aún no fueron entrevistados y necesitan el certificado para realizar operaciones bancarias.

