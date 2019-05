Proponen que funcionarios de los tres poderes se sometan anualmente a un control antidoping

El Litoral / Telam

La diputada nacional de la Coalición Cívica Leonor Martinez Villada, presentó hoy un proyecto de Ley por el cual proponen que se realicen controles de antidopaje anuales a los funcionarios públicos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.



El proyecto de ley se basa en la incompatibilidad manifiesta que existe entre la compra de estupefacientes para consumo, y la obligación de denunciar que tienen los funcionarios públicos, según el Código Procesal Penal de la Nación. "Si yo como representante del pueblo de la Nación, tengo la obligación de denunciar a quienes comercialicen drogas, ¿Cómo voy a consumir? Es sentido común, por eso planteamos la necesidad de realizar controles de dopaje, para asegurarnos que nuestros representantes no incurren en una violación de sus deberes" aseguró Martínez Villada.



La diputada por Córdoba agregó que "el proyecto presentado va en consonancia con la lucha contra el narcotráfico, algo que Carrió viene tratando hace tiempo, y también planteó durante su visita a Córdoba, asegurando que veía en lo que vio en Rosario hace años: las bandas enfrentándose".

