https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 08.05.2019 - Última actualización - 9:21

6:42

Este año la Freestyle Master Series (FMS), liga argentina de raperos improvisadores, tendrá su segundo encuentro del año en Santa Fe. El Litoral dialogó con el corondino Stuart, el representante de la provincia en las competencias nacionales.

El sábado, en Island Corp Batalla para la nación hip hop Este año la Freestyle Master Series (FMS), liga argentina de raperos improvisadores, tendrá su segundo encuentro del año en Santa Fe. El Litoral dialogó con el corondino Stuart, el representante de la provincia en las competencias nacionales. Este año la Freestyle Master Series (FMS), liga argentina de raperos improvisadores, tendrá su segundo encuentro del año en Santa Fe. El Litoral dialogó con el corondino Stuart, el representante de la provincia en las competencias nacionales.

Este año la Freestyle Master Series (FMS) de Argentina, la liga argentina de batallas de freestyles, desembarca el sábado en Island Corp (Ruta 168, km. 472) de Santa Fe en el marco de la segunda jornada de esta temporada, luego de una fecha agotada en Córdoba.

Las entradas para este encuentro se pueden adquirir online por Sistema Ticketway o en sus puntos de venta (locales de Credife y Nexon); de manera telefónica contactando al 0342-155764161. Los tickets tienen un valor de 600 pesos más 50 de cargo por servicio.

Antes de la competencia, El Litoral dialogó con Stuart (Ramiro Verdoljak), el corondino que se ha transformado en una de las revelaciones nacionales en la cultura hip hop.

Comienzos

—Venís de Coronda. ¿Cómo te fuiste iniciando en la cultura hip hop y en el freestyle?

—Empecé a rapear a los nueve años, cuando era muy chico, porque mis primos eran B-Boys, los que bailan, que también es una rama del hip hop. Me juntaba con ellos, los veía bailar, dentro de la cultura, y los escuché rapear. Yo era muy fanático de escribir mis cosas, como poesías y cuentos, y cuando vi a uno rapeando y haciendo sus temas dije “esto es lo mío”. Desde ese tiempo empecé a escribir mis canciones y a rapear, estuve mucho tiempo escribiendo y grabando, hasta hace seis o siete años. Ahí conocí el freestyle y empecé a competir.

—Eso requiere una habilidad extra para poder improvisar en el momento.

—Creo que la escritura en lo que me ayudó es en la cuestión del vocabulario: creo que es una de las herramientas más necesarias en el freestyle: tener muchas palabras con las que rimar y que en el momento te aparezcan en la cabeza muchas ideas diferentes.

Consagración

—Empezaste a competir, y en 2018 llegaste a la “Red Bull Batalla de los Gallos”, en el estadio Luna Park. ¿Cómo fue esa experiencia?

—La verdad es que se sintió bastante presión, por el hecho de que ya me habían anunciado para la FMS, la liga de Freestyle Master Series. Entonces tenía algo que demostrar, tenía que llegar a la final, por suerte se dio: saliendo subcampeón en la regional (Rosario) pude llegar, y después fue luchar con la presión para llegar concentrado. Yo ya estaba contento con participar en la nacional, para mí que vengo de Coronda, un pueblo, es bastante complicado pensar que se puede llegar. Ya estando en la competencia es como cualquier otra: es una cuestión de ir pasando rondas, eliminando rival por rival, y cuando abrí los ojos ya estaba en la final. No se pudo ganar, quedamos a un pasito de la gloria, pero se podría decir que es un buen inicio para seguir este año para adelante.

—¿Cómo se maneja el límite en cuanto a respeto con los rivales?

—En el hip hop el respeto es una base que está muy implementada, hay respeto incluso para llevarse mal: con las personas que no tenés feeling, con las que no tenés contacto, o con la que pasó algo. Eso se llevó al freestyle, es un valor muy lindo. No es muy complicado no perder ni que te pierdan el respeto en batalla; todas las personas que llegan a las grandes ligas ya tienen bien claro que es una batalla, que lo que pasa en la batalla se queda ahí, que sólo gana el más inteligente en el momento, el que improvisó mejor, el que se levantó con mejor pie.

—¿En Coronda cómo vivieron ese momento?

—Fue muy loco, si bien Coronda ha sacado buenos boxeadores y cosas así, nunca había tenido alguien que los represente a este nivel. Fue una revolución bastante grande, toda la gente me empezó a reconocer en la calle, a felicitarme, más gente fue al taller de rap. Estoy súper contento por el cambio que estoy pasando en mi carrera,y siento todo el apoyo por parte de ellos.

—¿Qué puertas se te fueron abriendo con estos logros?

—Hace poco llegué de una gira por México, era la primera vez que salí del país; ahora tenemos Paraguay. Las mejores puertas que me abrió el freestyle fue viajar, salir del país, conocer gente, seguir conociendo el país. Eso más allá de las amistades que uno va haciendo: conocí gente que no solo admiro, sino que terminan siendo amigos.

La liga

—Ahora venís con la FMS, haciendo instancias en distintas ciudades. ¿Qué rescatás de esto?

—La FMS es muy linda: más allá de que es un hermoso espectáculo y es lindo verlo en vivo, también es una muy buena organización. Más allá de que nos trata bien a todos los competidores también es lindo viajar: la mayoría de las provincias que conozco fue gracias a FMS. Lleva el espectáculo a lugares adonde quizás no hubiese llegado; en Santa Fe no lo trajeron, ahora sí, así que la gente va a tener la posibilidad de ver un espectáculo entretenido. Ojalá la gente de Santa Fe lo disfrute, para mí también es un placer estar de local y competir con mi gente.

—¿Quiénes van a venir junto con vos?

—Creo que en este caso no viene Papo, por un problema personal, su batalla queda pendiente para su próxima jornada. Además de mí vienen Nacho, Cacha, Sub, Trueno, MKS, Klan Dtoke, Replik, y en lugar de Papo va a venir Zaina, que es un nenito de 16 años de Buenos Aires que la está rompiendo, es el futuro del freestyle. Va a hacer una exhibición con Nacho que es el que le queda la batalla pendiente.

—Algunos fueron tus rivales en la “Red Bull”.

—Sí, me enfrenté a Cacha y a Klan.

Creador

—Estás subiendo canciones a las plataformas. ¿Hay una idea de afianzarte más como como compositor y correrte un poco del lugar de freestyler?

—Sí, la verdad es que mi sueño es ser músico. No es que dejé de escribir cuando empecé a tirar freestyle: sigo escribiendo, sacando temas hasta el día de hoy; pasa que el tema del freestyle me consume más tiempo, así que lo puedo hacer un poquito menos. De todas maneras la idea es profesionalizarme en ese punto también: empezar a sacar material, contenido con más calidad. Es el proyecto para este año aparte de las competencias, consolidarme como músico.

—¿Qué respuesta tuviste sobre esa faceta?

—Desde que tengo el ojo de la gente mirando, la verdad es que fue siempre pulgar para arriba, buenos comentarios. No hay muchos raperos hoy en día que hagan el estilo que hago yo, al menos en la Argentina. Intento escribir con metáforas, con profundidad; escribir desde mi hueco mental, desde mi perspectiva de la vida. Por eso creo que a la gente le gusta; se nota que lo que escribo me está representando a mí, pero escribo para que ellos mismos se sientan representados, en cosas que me pasaron a mí que a la gente también le pasa.

Inspiración

—Hace poco estuviste dando una charla motivacional a los chicos de las Escuelas de Trabajo de Santa Fe. ¿Cuál fue el mensaje para ellos?

—Espero que se hayan ido con la idea que les intenté inculcar. Lo que les dije es que para mí no era una charla de motivación, sino de afirmación, en la que me llevaban a mí para que les comunique que todo lo que querían lograr estaba ahí; que es una cuestión de uno mismo, que cada uno tiene que luchar por su sueño. Fue muy lindo, tuve un buen contacto con los chicos, muchas preguntas, se sacaron todas las dudas.

Así que espero se hayan ido contentos y satisfechos con la charla; para mí fue una experiencia única: si bien di talleres de rap nunca había dado una charla motivacional, que me motivó a mí también. Ojalá se hayan llevado mi consejo de seguir luchando y lograr todo lo que quieran en la vida.