Cuatro parejas deslumbraron en el certámen, este martes fue el turno de Flor Vigna, Charlotte Caniggia, Silvina Escudero y Florencia Torrente.

ShowMatch Flor Torrente, el mejor puntaje del Bailando

La vuelta de la bicampeona



En el arranque de la tercera gala del Súper Bailando, Marcelo presentó el regreso de la bicampeona Flor Vigna y Facu Mazzei, quienes habían comenzado como pareja el certamen pasado. En representación del centro comunitario “Los Bajitos” del Talar de Tigre, que sueña con tener una juegoteca para los niños, interpretaron “Finesse”, de Cardi B y Bruno Mars. En la previa, Flor manifestó sus ganas de convocar a la salsa de tres a Nico Vázquez, su compañero de teatro en “Una semana nada más”, y le contó a Marcelo detalles de su nueva vida como soltera: “Por ahora estoy tranquila, necesito tiempo para conocer a alguien. Lo que sí, no quiero salir con nadie del medio”. Ángel De Brito (9) fue el primero en dar su devolución: “Son un equipo muy potente. Tienen el nivel que el Bailando se merece. Me encantó”. Para Carolina “Pampita” Ardohain (10), “fue un placer a la vista”. Florencia Peña (voto secreto) no se quedó atrás con los elogios: “Son una pareja increíble y transmiten mucho disfrute. Los trucos estuvieron espectaculares”. Y Marcelo Polino (5) completó una gran nota: “Me encanta verlos acá porque muestran arte. Voy a poner mi puntaje más alto de esta primera ronda”. Total: 24 puntos.

Sorpresa para el jurado



Charlotte Caniggia también hizo su debut, acompañada de Agustín Reyero. La pareja, que representa a la fundación “Panza caliente” de Carlos Paz, que sueña con tener un terreno propio para sus actividades benéficas, bailó el tema “Fleur East”, de Sax. Antes de la performance, Charlotte le contó a Marcelo sobre Roberto, su nuevo novio: “Hace poco que estamos, pero por lo menos no me hace ‘garpar’ nada”. A la hora de las devoluciones, De Brito (5) levantó el pulgar: “Fuiste una sorpresa positiva, Charlotte. No te voy a decir que sos Eleonora Casano, pero tampoco sos Brédice”. Pampita (8) también dio el visto bueno: “¡Cómo mejoró Charlotte! La vi muy segura. Si este es el primer ritmo, esperamos mucho más”. Flor (voto secreto) coincidió: “No te digo que esperaba un mamarracho, pero más o menos. Creciste mucho bailando, Charlotte. Creétela que tenés con qué”. Por último, Polino (5) le dio su felicitación y recordó: “En el otro Bailando había que empujarte”. Total: 18 puntos.

No pudo lucirse



Silvina Escudero, ganadora del certamen en el 2009, y Jonathan Lazarte fueron la tercera pareja de la noche, al ritmo de “One night only”, de Jennifer Hudson, y en nombre del “Albergo Ético Argentino”, un hotel-escuela para jóvenes con discapacidad intelectual. “Son dos muy buenos bailarines, pero la coreo no me transmitió nada. Me quedó en la nada, no me gustó”, fue lapidario De Brito (3) en su devolución. “A mí me pasó lo mismo. Creo que quisieron poner toda la carne en el asador, metieron muchos trucos y eso les quitó disfrute. No me convenció”, sostuvo Pampita (6). “Me pasó lo mismo que a mis compañeros. Silvina tiene que relajarse. Me parece que van a hacer algo muy lindo juntos porque tienen mucho talento”, los arengó Flor (voto secreto). “A mí me gustó mucho Silvina. Por ahí se zarparon un poco con todo lo que tiraron, pero para mí estuvo lindo”, consideró Polino (5), que además pidió el BAR. “Yo dejo la nota igual”, dijo Flavio Mendoza. “Faltó más baile, pero igual les sumo un punto”, se pronunció Laura Fidalgo. “Estabas muy dramática, Silvina, y el disco es más alegre. Yo voto para abajo”, sentenció Aníbal Pachano. Total: 14 puntos.

Una maravilla



El cuarto y último estreno fue el de Florencia Torrente, quien hizo una coreografía de “Uptown fun”, de Bruno Mars. Junto a su partenaire, Ignacio Saraceni, representan a la escuela República del Líbano, de Chaco, que sueña con tener un salón-comedor y un baño para los niños. “Una de las cosas por las que decidí venir es porque mi abuela era bailarina y falleció el año pasado.

Desde ese momento siento una conexión muy grande con el baile”, contó Flor en la previa “Me encantó. Me sorprendiste, Flor. Para ser una primera vez, te veo mucho potencial”, subrayó De Brito (7). “No me imaginaba que Flor bailaba así de bien. Estuvieron elegantes y precisos. Para mí es un puntaje perfecto”, se maravilló Pampita (10). “Flor tiene un oído increíble y es muy elegante. Tiene todo para crecer. Me gustó mucho”, afirmó Flor (voto secreto). “Yo intuía que eras buena, Flor. Fue una coreo divina”, completó Polino (5). Marcelo pidió la opinión del BAR, que también quedó encantado y decidió sumar tres unidades más. Total: 25 puntos.