Un crimen, una "guerra" y una mujer que teme por su vida

En mayo de 2018, Federico Ydem (19) fue asesinado. El crimen disparó una ola de “vendettas” entre familias. Una mujer en el “ojo de la tormenta”.

La mañana del domingo 6 de mayo de 2018, Federico Ydem (19) fue asesinado de varias puñaladas en el interior de un inmueble ubicado en Estrada al 2000, esto es, en el corazón de barrio Santa Rosa de Lima.

Este cruento suceso fue el punto de partida de una sucesión de hechos violentos entre miembros de distintas familias (incendios, tiroteos, amenazas), en una escalada delictiva que se prolongó hasta estos últimos días.

Quien quedó en el ojo dela tormenta es Sonia Rodríguez (57). En rigor, el apuntado es su hijo (Lucas) a quien allegados al fallecido lo señalan como el supuesto “entregador”.

La mujer se presentó en la redacción de este diario y denunció el hostigamiento que viene sufriendo desde entonces por parte de distintos miembros de un histórico clan familiar del barrio.

Danza de la muerte



“Mi pesadilla comenzó la mañana en que mataron a este chico (Federico Ydem), quien es hermano de Noelia y Pamela Sanabria. Después que retiran el cadáver de su hermano se vienen todos hacia mi casa (en Estrada 2100). Me tiraron tiros, ladrillazos, le pegaron a una de mis hijas. Eran como 30 personas. Ese mismo día hice la denuncia. La llevé a mi hija al médico de policía que le constató las lesiones”, comenzó su relato ante El Litoral.

“Pero ahí no terminó todo. Al otro día se me aparecen de nuevo, con el cajón con el cadáver de su hermano, paséandolo desde calle Mendoza y Lamadrid hasta Estrada y Juan de Garay. Lo pasearon para la derecha, después volvieron para la izquierda. Con el cajón de su hermano para arriba y gritándome cosas.

“Después dejaron el cajón en medio de la calle y me empezaron a tirar de todo. Me rompieron puerta y ventanas. Yo estoy horrorizada. No fue tanto lo que me hicieron a mí. Sino que no respetaron el cadáver de su hermano”, sentenció.

Estrada 2100. Algunos de los impactos de bala en el domicilio de la mujer.Foto: Guillermo Di Salvatore.

“Tiros contra mi casa”



“Yo sabía que cuando fuera el aniversario iban a volver por mí. Toda la semana estuve haciendo denuncias en la policía, pero no me escucharon. La noche del sábado me acribillaron la casa a balazos. Comenzaron a medianoche y siguieron hasta las 5 de la mañana.

Yo estaba adentro con mi nietito. Estuve toda la noche despierta. Después cuando terminó todo vinieron los peritos de la policía y sacaron fotos.

Hace un año que estoy viviendo este infierno. Y sé que en todo esto están Noelia y Pamela Sanabria, Manuel Suárez, en fin. Pero a todos ellos los manda el “Andy” y Julio Sanabria que están presos en Coronda”.

El crimen de Federico Ydem (ocurrido el año pasado) desató una escalada de violencia que aún no llegó a su fin.Foto: Archivo.

“No quiso ser un asesino”

Por último Sonia asegura que las desventuras de su hijo comenzaron cuando se negó a cumplir un macabro pedido.

“Entiendo que ellos quieran hacer justicia por mano propia. Pero se equivocan cuando señalan a mi hijo. Yo no tengo la culpa de que Lucas haya sido un ‘balín’ de los Sanabria. Cuando mi hijo salió, Andy le dijo: ‘Mirá Lucas..., tenés que ir y matar a tal persona’. Pero mi hijo se negó. Le contestó ‘yo hasta acá llegué’.

“Eso fue todo. Mi hijo no se quiso convertir en un asesino. Entonces le inventaron la muerte de Ydem. Ahora yo ni sé dónde está Lucas, porque anda escapando de un lugar a otro”.

Sin custodia

“Hasta hace poco yo tenía custodia, pero ahora me la sacaron. Justo cuando se iba a cumplir un año de la muerte de Ydem retiraron la vigilancia. Pasaron unos días y estos matones volvieron con todo. La tienen conmigo y con mi casa. Yo temo por mi vida y la de mis nietos. Esta gente no tiene problemas en matar a quien se le cruce”, dijo Rodríguez.

