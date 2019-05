Un arquitecto santafesino reconocido a nivel mundial participó del programa "La Historia de Dios"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Julio Bermúdez, arquitecto recibido de la UCSF (1982), fue entrevistado por Morgan Freeman en el exitoso programa mundial "La Historia de Dios".

El arquitecto santafesino Julio Bermúdez, exitoso en Estados Unidos y reconocido a nivel mundial, participó del programa “La Historia de Dios”, conducido por Morgan Freeman.

Además de la arquitectura, la religión es otra de las pasiones de Julio, quien fue entrevistado por Freeman debido a sus investigaciones sobre la neurociencia de los edificios contemplativos, y la fenomenología de los espacios sagrados. En el episodio, Bermúdez lleva a Freeman a la catedral de Chartres en Francia y analiza cómo la arquitectura sagrada puede ser una “puerta a Dios”. El programa, grabado el año pasado, fue emitido el 19 de marzo de este 2019.

Biografía profesional de Julio Bermúdez

Luego de recibirse de arquitecto en la UCSF, en el año 1982, el santafesino realizó un Master en arquitectura en la Universidad de Minnesota (EEUU) y luego un Doctorado en Eduación, en el mismo establecimiento.

En la actualidad, Julio Bermúdez es Profesor de Arquitectura en la School of Architecture and Planning de la Catholic University of America (Washington) donde dirige el posgrado de Estudios Culturales y Espacio Sagrado. El Dr. Bermúdez ha enseñado taller, representación y teoría arquitectónica por casi 30 años.

La investigacíon y docencia del arquitecto Bermúdez se enfocan a desarrollar una filosofía y práctica de Simplicidad Arquitectónica Voluntaria (VAS en Inglés), estudiar la fenomenología de la arquitectura, y examinar la relación entre arquitectura, cultura y espiritualidad, temas sobre los cuales ha dado conferencias, dirigido simposios, y publicado en los Estados Unidos y el exterior.





Sus proyectos actuales incluyen un estudio de fMRI de estados contemplativos inducidos por la arquitectura y escribir un libro sobre lo arquitectonicamente extraordinario. Tiene dos libros publicados: "Transcending Architecture. Contemporary Views on Sacred Space” (CUA Pres, Febrero 2015) y "Architecture, Culture, and Spirituality" (Ashgate, UK, Noviembre 2015, co-editado con Thomas Barrie y Phillip Tabb).





Anteriormente a estas actividades, el Dr. Bermúdez se había dedicado a dos areas: La investigación pedagógica del proceso de diseño y el medio digital, y la aplicación de conceptos y métodos arquitectónicos para el diseño interdisciplinario de ambientes informáticos. El resultado de estos trabajos fueron el método y teoría análogo-digital (que ha influenciado docentes e investigadores nacional e internacionalmente), un exitoso programa de investigación en múltiples áreas (que atrajo casi $ 5 millones de dólares en becas y proyectos), y un gran número de conferencias, cursos, y publicaciones. Esta actividad elicitó varias patentes de invención, contratos de comercialización, y la creación de dos empresas.





El Dr. Bermúdez ha recibido reconocimientos nacionales e internacionales como por ejemplo el Premio de Honor en Educación 1998 otorgado por el AIA (The American Institute of Architecture), el Premio de Realización Creativa 2004-05 dado por la ACSA (Association of Collegiate Schools of Architecture), el Premio a la Trayectoria Creativa Arturo Montagu 2005 ofrecido por SIGraDi (Sociedad Iberoamericana de Gráfica Digital), el Premio a la Exelencia Docente 2006 otorgado por ACADIA (Association for the Computer-Aided Design In Architecture), y el Premio Sasada 2010 por el impacto significativo de su investigación y servicio en el ámbito internacional (dada por CAADRIA, Asia). Bermúdez co-fundó el Architecture, Culture and Spirituality Forum en 2007, un grupo internacional de más de 500 miembros, al que sirve actualmente como presidente desde 2015.