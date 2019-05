https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 08.05.2019

13:24

Se terminan de conformar los Bombos, con los que caen de la Libertadores y siguen en la Sudamericana. Lavallén, después del viernes, no hará más amistosos.

El lunes 13 conocerá a su rival en Luque Colón ya se puso en modo Sudamericana

Sin competencia en la Copa Superliga y ya clasificado para la siguiente fase en la Copa Argentina (se jugará después de la Copa América de Brasil), el Colón de Pablo Lavallén ya está en modo Sudamericana, esperando lo que será el lunes que viene —desde la hora 20.30— en la sede de Luque el sorteo de la fase 2 de la Copa Sudamericana 2019. Como se sabe, la certeza es que Colón está en el Bombo 1 de los mejores y del otro lado tendrá 16 posibles rivales de cruces a la hora del bolillero.

En este sentido, desde lo deportivo, el comando técnico sabalero dejó en claro que el amistoso revancha de este viernes ante Unión de Sunchales —equipo que milita en el Federal “A” y jugará Copa Argentina ante Huracán de Parque Patricios en el Cementerio de los Elefantes— será el segundo y último en este parate de más de un mes sin juego oficial.

“Es que después nos van a quedar diez días para pensar en el partido de ida, que nos hará viajar”, dijo el entrenador. Incluso, por lo que trascendió, una vez que Colón conozca el rival del Bombo 2 —están los 16 más flojitos por llamarlo de alguna manera—, comenzará a pensar exclusivamente en esa estrategia de juego.

“El mismo lunes a la noche vamos a tener los videos, las estadísticas, las opiniones”, afirman. A partir de ello, es muy probable que Colón pare un equipo sparring que se mueva tácticamente igual a su próximo rival de la Copa.

Hay dos cosas que todo el mundo quiere evitar: que no toque el martes 21 de mayo el partido de ida, para poder tener un par de días más como margen para armar la logística. Lo otro que se intenta gambetear es un destino lejano y/o complicado como puede ser jugar en la altura sobre el nivel del mar. Como se sabe, Colón juega el primer partido de visitante y a los siete días la revancha de local.

Desde la Conmebol confirmaron a El Litoral que el sorteo de la fase 2 de la Copa Sudamericana comenzará el lunes que viene a las 20.30 y todavía no están confirmados los invitados especiales. Hay que recordar que en cada sorteo en Luque, sea de la Libertadores o de la Sudamericana, siempre aparecen ex jugadores y ex entrenadores conocidos para acompañar a los clubes.

En el caso del Club Atlético Colón está confirmado que será el vicepresidente Horacio Darrás quien viajará a Asunción del Paraguay como representante oficial de la entidad del Barrio Centenario para presenciar el sorteo. La comunicación de la dirigencia con el cuerpo técnico de Pablo Lavallén será permanente, para conocer el rival y empezar con el armado de los vuelos, la hotelería y lugares de entrenamiento una vez que se conozca el rival del Bombo 2 el lunes a la noche.

Obviamente que la misma expectativa que tienen los dirigentes, jugadores y comando técnico es la que tienen los hinchas. Fundamentalmente ese grupo que, acorde a las posibilidades económicas de su bolsillo, se puede dar el gusto de acompañar a Colón.

“Si llegara a tocar Uruguay, por esas cosas del destino, Colón llevará una multitud como ocurrió en los últimos partidos importantes, como por ejemplo el Morumbí contra San Pablo”, aseguran.

Es por eso que la expectativa, más allá del amistoso de este viernes a la mañana con Unión de Sunchales, está toda centrada en el sorteo del lunes a la noche en Luque. Porque Colón ya se puso en modo Sudamericana.

¿Cuándo es el Mundial de “Chanca”?

La selección argentina Sub 20 —con la confirmación de Tomás Chancalay en el listado definitivo— tiene rivales para el Mundial Polonia 2019 que se jugará entre el 23 de mayo y el 16 de junio. El conjunto nacional, que buscará su séptima estrella mundialista de la categoría, formará parte del grupo F junto a Portugal, República de Corea y Sudáfrica. De los integrantes de este grupo, sólo el equipo europeo ganó en dos oportunidades este trofeo que se disputa desde 1977.

El fixture de la selección: sábado 25 de mayo: Argentina-Sudáfrica, en Tychy (16.30); martes 28 de mayo: Argentina-Portugal, en Bielsko-biala (14); viernes 31 de mayo: Argentina-República de Corea, en Tychy (16.30).

Las selecciones más ganadoras: Argentina: 6, Brasil: 5, Portugal y Serbia: 2, Francia, Inglaterra, Ghana, España, Alemania y Unión Soviética: 1.

El campeón defensor, Inglaterra, no tendrá la chance de revalidar la corona, ya que fue eliminado por Noruega, que se impuso 3-0 en la rueda preliminar europea, donde se destacan los lusos e Italia, que fue tercera en Corea del Sur 2017.

El estadio de Lodz, con capacidad para 18 mil espectadores, será el que albergará la jornada inaugural y también de cierre del certamen.

Todos los grupos: Grupo A tiene a Colombia, Polonia, Tahití y Senegal; Grupo B: Ecuador, México, Japón e Italia; Grupo C: Uruguay, Noruega, Nueva Zelanda y Honduras; Grupo D: Qatar, Estados Unidos, Nigeria y Ucrania; Grupo E: Panamá, Francia, Mali y Arabia Saudita; Grupo F: Argentina, Sudáfrica, Portugal y República de Corea.