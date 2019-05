Detuvieron al jefe de la delegación local de PFA y a otros cinco policías

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Hubo siete allanamientos, uno de ellos en la sede de calle San Martín al 3300, donde se secuestraron 88 bochas de cocaína, cuya procedencia se investiga. El jefe de la fuerza, Néstor Roncaglia, viajó a Santa Fe para hacerse cargo del operativo.

Seis integrantes de la delegación Santa Fe de la Policía Federal Argentina (PFA), entre ellos el jefe, el comisario Marcelo Lepwalts, fueron detenidos en la mañana del jueves por sus pares de la División de Asuntos Internos de Buenos Aires, como consecuencia de una investigación conjunta de las fiscalías federales N° 1 y 2, por presuntos hechos de connivencia con narcotraficantes locales.

La información se conoció ya entrada la mañana, cuando las autoridades máximas de la PFA a nivel país, anunciaron una conferencia de prensa que estuvo a cargo del comisario general Néstor Roncaglia, quien se adjudicó el haber radicado la denuncia a comienzos de este año en forma personal, ante la Fiscalía del Dr. Gustavo Onel.

“Hay que dar la cara, para eso estamos”, introdujo el jefe ante los medios locales, que lo aguardaban en el ingreso del edificio de calle San Martín 3381, en zona de la Recoleta santafesina. “Cuando hay malas noticias también hay que darlas a conocer y éste es uno de los casos”, siguió.



Dos investigaciones

“Lamentablemente tuvimos un grupo de policías que no cumplieron con sus deberes, se alejaron de las normas y delinquieron”, sostuvo Roncaglia. Y luego especificó: “En uno de los casos yo personalmente tomé conocimiento de las inconductas de un grupo de policías de la delegación Santa Fe, me contacté con el fiscal (Gustavo) Onel, vine a la ciudad a hacer la denuncia y se inició una investigación”. En ese sentido, reiteró que fue a raíz de “inconductas y actos reñidos con las leyes”, que no especificó.

“Paralelo a ello el fiscal (federal N° 1) Walter Rodríguez tenía una investigación sobre un narcotraficante que también fue detenido hoy a la mañana”, amplió el comisario Roncaglia. “En una oportunidad fue abordado por otro grupo de policías también de la delegación Santa Fe de la PFA y en ese procedimiento en que lo llevan detenido no cumplieron con todas las reglas. Secuestraron únicamente una parte de la droga y uno de los teléfonos que tenía”, redondeó.

Luego ratificó su compromiso como máximo representante de la fuerza federal en el país y recordó que “durante nuestra gestión no vamos a esconder la basura debajo de la alfombra. Éste es el motivo por el cual damos la información de estas ilegalidades, que investigamos con Asuntos Internos, bajo las órdenes del comisario general Ernesto Cancio”.

Foto: Flavio Raina.

Cocaína en el baño

“Tenemos probado el contacto (de los policías) con vendedores de drogas, no la venta”, refirió el jefe de PFA Néstor Roncaglia, quien además confirmó el secuestro de “88 bochitas de cocaína”, halladas en el baño de la Brigada de Investigaciones de la PFA local, de las que “podemos presumir que su procedencia es ilegal y por lo tanto el fin es ilegal”.

Dicho secuestro fue el producto de los “siete allanamientos” realizados este jueves, “uno de ellos en el interior de la delegación de la PFA y en los domicilios de los policías detenidos”, que en total “son seis, y entre ellos el jefe de la delegación” el comisario Marcelo Lepwalts; “un principal, que era jefe de la Brigada; otro oficial y tres suboficiales”, detalló.

En función de las detenciones, Roncaglia adelantó que “se va a designar un nuevo jefe, y un nuevo segundo jefe” para ponerlos al frente de las “casi 100 personas trabajando” en la delegación, de las cuales “la mayoría son muy buenos funcionarios”.

Indagatorias



En un comunicado de prensa enviado en forma conjunta por las Fiscalías federales N° 1 y 2 de Santa Fe, se informa que como consecuencia de las detenciones “las declaraciones indagatorias serán recibidas a la brevedad” en sendos Juzgados federales, por los delitos de: “encubrimiento triplemente agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público; y tráfico de estupefacientes, falsedad ideológica de documento público, sustracción de elementos probatorios, encubrimiento triplemente agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho y falso testimonio; que en ambos casos “se habrían cometido en el marco de investigaciones por infracción a la ley de drogas N° 23.737”.

Escuchas clave



Las escuchas telefónicas a un narco que también fue detenido este jueves, permitieron desbaratar la cúpula de la fuerza federal local. Todo se inició el 4 de abril pasado, cuando los efectivos policiales ahora presos detuvieron a una persona en un operativo callejero. En su poder secuestraron una determinada cantidad de drogas, pero finalmente lo dejaron ir por un supuesto caso de “tenencia simple”.

Lo que no previeron los uniformados fue que el hombre detenido estaba siendo escuchado por otro equipo de investigadores a cargo del fiscal Walter Rodríguez, por lo que se presume la existencia de una coima. En primer lugar, porque la cantidad de droga que aparecía en poder del detenido era menor (el resto sería la hallada en el baño de la delegación); y segundo, por la devolución de un teléfono donde se encontraban anotadas todas las cobranzas que debía hacer por el tráfico de drogas.

Como cierre del asunto, este jueves la policía allanó la casa del narco que entró y salió por una tenencia simple de estupefacientes el pasado 4 de enero, y en esta oportunidad le secuestraron una piedra de 210 gramos de cocaína de buena calidad (sin estirar), casi 700.000 pesos en efectivo y 1.800 dólares.