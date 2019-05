https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 09.05.2019 - Última actualización - 14:22

14:21

Su opinión, no es una más "Si tuviera enfrente mío a Messi, le diría que no juegue la Copa América"

No se puede evitar. Ningún tema que tenga vinculación con el pasado, presente y futuro de la selección se puede soslayar en un diálogo con Claudio Gugnali. Uno todavía mantiene muy fresco el recuerdo de una entrevista en aquella concentración de Belo Horizonte, cuando en un día que no era de atención a la prensa, Gugnali hizo una excepción con El Litoral. Fue después de la agónica victoria ante Suiza y antes del triunfo ante Bélgica. A Higuaín se lo venía combatiendo y criticando —como casi siempre—, pero Gugnali respiró hondo aquella vez, infló el pecho y tiró la frase: “A Bélgica le vamos a ganar y el Pipa va a convertir un gol”. Ganamos 1 a 0 con un gol de él. Fue premonitorio ciento por ciento. Pero aquél proceso tuvo a un Messi en un buen nivel, contenido y en muchos aspectos bien explotado por ese cuerpo técnico. Después de aquella final en Brasil, vinieron otras dos perdidas (en las Copa América de Chile y Estados Unidos) y el fracaso de Rusia. Messi viene de perder un partido que dolió mucho para el Barcelona como fue el que se jugó en Liverpool. Y el mundo vuelve a hablar de él.

—¿Cómo te imaginás el hoy de Messi?

—Se debe sentir el principal culpable, ¡debe estar destrozado...! Pero lo peor para Lionel es venir al país y que el hijo le pregunte por qué no lo quieren en la Argentina, que el chiquito se dé cuenta de lo que le pasa a su padre...

—¿Qué le dirías si estuvieses enfrente de él?

—Yo le diría que no venga a jugar la Copa América...

—¿En serio?

—Mirá... No creo que los argentinos estemos tranquilos si ganamos la Copa América y no creo que a él le agregue mucho si la gana...

—¿Y qué tenemos que hacer?, ¿adónde tenemos que poner las fichas?

—Acá hay que pensar en el otro Mundial, en el que se jugará en siete años, no en el que viene. Fijáte lo que pasó con Alemania. El técnico que nos ganó la final era el ayudante del anterior. Llevaron adelante un proyecto. Acá, eso no existe. Se cambian los entrenadores haciendo y deshaciendo. Como pasa en los clubes, también.

—A eso va la pregunta siguiente. ¿Se puede pensar en un proyecto a largo plazo?, ¿es algo pretensioso en este país?

—En el Mundial de Rusia, Alemania quedó eliminado en primera ronda, ¿verdad?... ¿Qué hicieron con el técnico?... ¡No lo echaron, lo respaldaron!... ¿Sabés por qué?, porque Alemania es una potencia... Fijáte lo que hicimos nosotros: salimos bien parados de una decorosa final, con un injusto resultado, y resulta que en las eliminatorias siguientes cambiamos tres cuerpos técnicos, y en la Afa, adelante de un escribano, hubo 75 tipos votando y salió 38 a 38.... Entonces me pregunto: ¿con qué autoridad le decimos fracasado a Messi?

—¿Qué te dolió más?, ¿la final con el Barcelona o la final con Alemania?

—Son parecidas las dos finales. La de nuestro club fue tremenda, faltaban tres minutos... Es cierto que esos tres minutos más los tres de descuento, ¡es como jugar un mes seguido contra cualquier equipo de Argentina....! (risas)... Yo aprendí que hay algo que te da más tranquilidad que ganar, que es dar todo. Y nosotros dimos todo en las dos finales.

—¿Las plantearías igual?

—Totalmente igual, haría exactamente lo mismo. Y si las vuelvo a perder, las pierdo, pero jugando así. Alemania venía de meterle siete goles a Brasil. Fue estresante esa final, tremenda. Terminó el partido y yo estaba liquidado sin haber jugado... Yo veía que los alemanes estaban como asustados, tibios, lo digo con respeto. Y los nuestros estaban calientes. El vestuario, antes del partido, era un vestuario desafiante. Yo lo veía a Mascherano y decía: no podemos perder esta final... Me dolió mucho eso, claro que me dolió. Peero más me duelen los desplantes, como alguna vez me lo hizo un club que amo como Unión.

—A esa final con Alemania: ¿la ganábamos con el VAR, con Di María en cancha o siendo más eficaz en las ocasiones que tuvimos?

—¡Con el VAR!... Con el VAR se terminaba todo: era penal y expulsión del arquero alemán en el foul al Pipita. Y si les hacíamos el primer gol, ellos se quedaban conformes con haber perdido 1 a 0. Di María no jugó porque estaba desgarrado, lloraba... ¡No te das una idea lo que lloraba Angelito!. Nosotros lo probamos el sábado a la noche, pero no podía. Es mentira eso que se dijo de la carta del Real Madrid pidiendo que no lo pongamos, nada que ver, un disparate. La decisión la tomó Alejandro Sabella. Nadie más. Jugó Enzo Pérez y me saco el sombrero con el partido que hizo. Lo pusimos a Lavezzi por izquierda para tapar el tándem de Lamp y Müller, compañeros de él en Alemania. ¿Ves?, muchas veces se preguntan por qué Messi no rinde en la selección como en el Barcelona. Y acá está la explicación.

—¿Por qué?

—Porque en el Barcelona, él se entrena y juega todos los fines de semana con los mismos compañeros, los conoce y lo conocen de memoria. Eso pasó con aquella selección de Alemania. Esa selección tenía cinco jugadores del Bayer y otros cinco del Borussia. Todos jugaban en Alemania, se conocían de memoria. Eso es una ventaja enorme en fútbol, pero en la cancha fue mínima la diferencia, ¿o no?

Algo más de 7000 socios

Pasan los días, se suceden las charlas, los encuentros y los llamados, pero todavía no hay una definición respecto de lo que hará el oficialismo. Lo único concreto es que el padrón habilitado para votar supera levemente los 7.000 socios y el encuentro entre los distintos apoderados de listas y Personas Jurídicas se desarrolló con toda normalidad.

Hay tiempo hasta el 22 para la presentación de las listas, por lo que todavía faltan un par de semanas, pero mientras Villarreal y Decoud tienen definidas algunas cuestiones, en el oficialismo se sigue negociando la formación de una alianza.

Ni Spahn ni Marcelo Martín participan de esos llamados y encuentros. Hay gente de ambos sectores que están tratando de llegar a un entendimiento, cosa que hasta el momento no ocurrió. El optimismo que había a principios de semana, empieza a desintegrarse con el paso de los días.

Más allá de esta realidad, la falta de acción concreta del presidente por la formación de la alianza lleva a que Marcelo Martín también haya tenido contactos no sólo con Villarreal, sino también con Rubén Decoud. ¿Se habrá hablado de la formación de un frente opositor a Spahn?, seguramente que así fue.

Auditoría

En el encuentro de este miércoles a la noche con los periodistas, Rodrigo Villarreal fue contundente y dijo que “gane Spahn o gane yo, lo primero que hay que hacer es una auditoría para saber cuál es la deuda real con el actual presidente”. Además, Villarreal dijo que “lo que Spahn prometió en la asamblea del año pasado, que fue la convocatoria a una nueva y extraordinaria para el tratamiento de la deuda, es algo que se ha reclamado en Personas Jurídicas. Es una de las tantas cosas que el actual presidente prometió y no cumplió”.