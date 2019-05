"La obra de Armando Tejada Gómez está contextualizada en un proyecto cultural"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Entre el 11 y el 18 de mayo habrá música en vivo, exhibición de fotografías, proyecciones audiovisuales, lectura de poemas y mesas de debate. El eje será la vida y la obra del creador de la letra de la icónica “Canción con todos”. Estarán presentes Dora Giannoni, quien fuera compañera del artista y Gloriana Tejada Gómez, su hija mayor.

A lo largo de una semana, entre el 11 y el 18 de mayo, la ciudad de Santa Fe recordará al poeta Armando Tejada Gómez. Será a través de un ciclo que incluirá diversas actividades artísticas y académicas: muestras fotográficas, proyecciones audiovisuales, espacios de lectura, debates, charlas, presentaciones discográficas y recitales. El ciclo es organizado por los músicos locales Nilda Godoy y Cacho Hussein, quienes comentaron los detalles a El Litoral, en cuyas páginas se gestó parte de la iniciativa (Ver recuadro).

“La idea tiene que ver originalmente con nuestro disco ‘Canción en el viento’, que vamos a presentar el 18 y es el resumen del espectáculo que hicimos el año pasado dedicado enteramente a Armando. A partir de ahí empezamos a imaginar actividades relacionadas. Pensamos en una muestra de fotos y en invitar a Dora Giannoni, que era su esposa y ha escrito mucho sobre él y a Gloriana, su hija. Y fueron surgiendo espontáneamente una serie de actividades. Así nació, de una manera espontánea, la semana de celebraciones. Y lo enmarcamos porque el 21 de abril se cumplieron 90 años del nacimiento de Tejada Gómez”, comentaron.

—Confluirán diversas disciplinas artísticas lo cual de algún modo pone de manifiesto el alcance de la obra de Tejada Gómez ¿Cuáles destacarían ustedes como sus aportes principales para la cultura argentina?

—Nilda Godoy: Las disciplinas son la música, la literatura, el cine, la fotografía, las artes plásticas y la actuación. El aporte tiene que ver con el contenido más que con una disciplina específica. Así lo plantearon los escritores que van a llevar adelante la mesa redonda, donde también habrá un psicólogo, lo que abre también espacio a la investigación musicológica. La obra de Armando está contextualizada en un proyecto cultural del que en parte estuvo relacionado con el Nuevo Cancionero. Su obra es parte de eso, de una idea personal acerca de una construcción cultural.

—Entre las actividades previstas, habrá talleres de lectura dirigidos a estudiantes de nivel medio. En este sentido, ¿Consideran que la figura de Tejada Gómez está lo suficientemente valorada en los ámbitos educativo o sería necesario trabajar más en las aulas en base a su legado?

—N.G: Creo que uno de los legados más importantes que deja tiene que ver no sólo con su obra, sino con cómo genera esa obra. Él era un niño de la calle y no fue escolarizado. Aprendió a leer en la calle misma, a partir de unas pocas letras que le enseñó una tía y así llegó a ser el poeta fundamental de Latinoamérica. Ese también es un legado muy importante que hay que tener en cuenta.

Cacho Hussein: No tenemos una opinión precisa sobre la situación de la lectura de poetas como Tejada Gómez en las escuelas. Estamos un poco fuera de ese ámbito y no queremos tocar de oído. Pero supongo que al menos es importante reinstalar figuras como las de Armando, tan importantes pero un tanto soterradas, olvidadas. Y destacar también a otros grandes escritores argentinos, no solamente vinculados a la música. Y a los escritores regionales, como Julio Migno, que conforman una mirada sobre nuestra identidad como pueblo. Me parece que al menos eso merece un espacio importante dentro de la educación de nivel medio y superior. Pero no sabemos si en las escuelas hay actividad suficiente sobre esto o no la hay.

—¿Cuál será la propuesta musical que presentarán durante la mesa redonda “La escritura en el viento”?

—N.G: La propuesta musical que vamos a presentar no es tan relevante en relación a la mesa. Vamos a hacer una intervención muy pequeña de dos temas como separador de una parte y otra de la mesa redonda. Ahí el corazón de la mesa van a ser los participantes. Lo que nosotros vamos a hacer es una ambientación musical. Es simplemente poner la presencia y el enlace de la palabra con la música en vivo.

—¿Qué repertorio tienen previsto para la actividad de cierre del día 18?

—C.H: Las canciones más emblemáticas como “Canción con todos”, “Canción para un niño en la calle”, “Canción del lejos”, “Canción de las simples cosas”. “Primera soledad”. “El viento duende”, “La chacarera del barro”, “Por el Sur”. Todas esas canciones y una gran cantidad de poemas de Armando que forman parte del espectáculo y del disco.

Cronograma

La apertura de las actividades será el sábado 11 de mayo a las 19 en el Museo de la Constitución (Av. Circunvalación y 1° de Mayo), a través de la inauguración de la Muestra de Fotografías sobre la vida de Tejada Gómez y obras de artistas santafesinos y la lectura de poemas a cargo de actores santafesinos.

Los días 13 y 14 la grilla tendrá continuidad en el Cine América (25 de Mayo 3075), desde las 18. Será con la proyección de los documentales “Compadres” de Ciro Néstor Novelli y “Nuevo cancionero - El movimiento” de Gisela Levin (4 capítulos de Canal Encuentro).

Los días 16 y 17 de mayo, nuevamente en el Museo de la Constitución a las 9.30 y a las 14.30 habrá talleres de lectura dirigidos a estudiantes de nivel medio, visitas guiada por el museo y la muestra fotográfica y lectura de obras de Tejada Gómez.

El viernes 17 de mayo a las 11 se realizará en el Instituto Superior de Música de la UNL la mesa redonda “La escritura en el viento: obra y proyecto cultural de Armando Tejada Gómez”.

Finalmente, el 18 de mayo a las 10 tendrá lugar en el Centro Cultural Provincial (Junín 2457) una charla sobre la vida y obra de Tejada Gomez a cargo de Gloriana Tejada Gómez, hija del poeta y Dora Giannoni, quien fuera su compañera. La actividad será presentada por Roberto “Tito” Gatti. Ese mismo día, en el Museo de la Constitución desde las 19.30 será el cierre de la semana, con la presentación del disco “Canción en el viento”.

La idea y realización de las distintas acciones pertenece a Nilda Godoy y Cacho Hussein, con apoyo del Centro Cultural Armando Tejada Gómez. Auspician la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Santa Fe, el Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia, UTN, UNL y Lotería de Santa Fe. Se suman también la Asociación Israelita I.L. Peretz, Asociación Cultural El Puente, El Arca del Sur y amigos artistas que van colaborando.

El Litoral, en el principio

En mayo de 2018, El Litoral publicó, bajo el título “Se juntó el amor por la obra de Tejada Gómez” (ver aparte) el anuncio de un homenaje al poeta, que luego se desarrolló en el Centro Cultural Provincial, promovido por Nilda Godoy, Cacho Hussein, Pepe Díaz Suñé y Roberto Pelliza. Allí se reproducía una anécdota: era 1976. Tejada Gómez debía actuar en la Sala de la Lotería Provincial de Santa Fe (actualmente el Centro Cultural Provincial) en un festival a beneficio. Había sido declarado persona non grata por el gobierno de facto. La publicidad se había hecho y la sala estaba llena. Antes de comenzar la función fue detenido y llevado hasta el hotel donde se alojaba. Un uniformado le preguntó: —¿Tiene armas? —Sí, respondió Armando —Aquí —y se señaló la frente.

Esa publicación llegó a Dora Gianonni, compañera de Tejada y creadora de biografías sobre él, quien pronto se contactó con los organizadores. “Empezamos ahí una relación que es hermosa, tenemos un vínculo casi cotidiano, con mensajes y llamadas telefónicas. Nos encontramos dos veces en Buenos Aires. Nos parece muy importante que ella y Gloriana Tejada Gómez estén en este proyecto. Ellas van a dar su mirada del poeta desde la intimidad, como personas que compartieron su vida. Además, queríamos que la charla sea en el lugar donde se impidió en su momento la voz de Tejada, es decir el actal Centro Cultural Provincial. La presentación de la charla la hará Tito Gatti, uno de los gestores de la venida de Tejada en esa oportunidad”, señalaron Cacho y Nilda.