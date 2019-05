https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Seis nuevos participantes se sumaron al certamen de ShowMatch y, a fuerza de grandes actuaciones, todos lograron clasificarse a la Súper Final.

ShowMatch Talento y emoción en "Genios de la Argentina"

Marcelo dio comienzo a la primera gala de “Genios de la Argentina” desde los estudios de LaFlia, luego de las primeras emisiones en Santiago del Estero. Sin los hermanos Pimpinela, Guillermina Valdés volvió a estar en el jurado, junto a Patricia Sosa, Oscar Mediavilla y Valeria Lynch. Antes de presentar a los participantes, Marcelo le dedicó unas palabras al atentado sufrido por el diputado Héctor Olivares y el funcionario Miguel Yadón en las inmediaciones al Congreso: “Es un día muy triste para la democracia y para todos los argentinos. Quedé muy conmovido, fue tremendo. Como comunicadores tenemos la responsabilidad de repudiar enérgicamente estos hechos. Vamos a pedir justicia para saber toda la verdad”.

El primer participante llegó de Formosa: Gabriel Delturco, de 43 años, cantó el tema “La bikina”, de Rubén Fuentes. “Me encantó. Yo me plantaría un poco más en la interpretación, pero sos un gran cantante”, opinó Patricia. “Coincido con mi mujer respecto de la interpretación. Pero tenés lo mejor de todo”, destacó Oscar Mediavilla. “Sos un dulce. Hay algo de niño en vos que vale mucho”, puntualizó Guillermina. “Tenés presencia y seguridad. Si te plantás mejor, vas a encontrar un equilibrio entre la técnica y la interpretación”, aconsejó Valeria. Develados los votos del jurado, Gabriel obtuvo la estrella verde que lo clasificó a la final de la noche.

A continuación, Agustina Espina, de 10 años y procedente de Montevideo, interpretó “Tu falta de querer”, de Mon Laferte, y, a pedido de Marcelo, también “Corazón hambriento”, de India Martínez. Patricia hizo hincapié en su “timbre de voz adulto” y reconoció: “Tuve que cerrar los ojos para darme cuenta de que era una interpretación de adulta”. Oscar afirmó: “Tenés un don, y lo tenés que cuidar. Tenés un gran futuro, es emocionante verte”. Guillermina comentó: “Te vi muy segura y convencida. Tuviste una interpretación de algo que no transitaste, te felicito”. Y Valeria resumió: “Un alma adulta en un cuerpo de niña”. Después de tantos elogios, el jurado le otorgó a Agustina los 30 puntos necesarios para alcanzar la estrella verde.

Alex Guerrero, 20 años, de Mendoza, fue el tercer participante de la noche, con una interpretación de “The Climb”, de Miley Cyrus. Antes de cantar, conmovió con su historia de vida: “Soy un chico trans desde los 14 años. Nací mujer y me hice hombre. A mí me parece maravilloso poder explicar lo que soy”. Patricia valoró su valentía y lo felicitó por su talento. “Se te vio muy bien plantado. Era tu momento y lo aprovechaste”, consideró Oscar. Guillermina se emocionó al tomar la palabra: “Tenés una nobleza que no se ve comúnmente. La canción fue un collar de perlas en la que el hilo fue tu emoción”. Valeria remarcó: “Fue una canción muy difícil la que cantaste. Te felicito por ser quien sos”. En la votación del jurado, Alex llegó a los 30 puntos con los que obtuvo la estrella verde clasificatoria a la final de la noche.

En cuarto lugar, Francisco Servetto, de 12 años, oriundo La Pampa, cantó “Chacarera del changuito”, de Yamal. “Cuando cantás, la chacarera nace la patria. Eso es maravilloso”, dijo Patricia. “Tenés condiciones. Dependerá de vos el sacrificio que le pongas, así que fuerza”, le recomendó Oscar. “No lo imagino cantando otro género. Tenés un vozarrón”, lo felicitó Guillermina. “¡Muy bien, Francisco! Capitalizá esa voz maravillosa que tenés”, le aconsejó Valeria. A la hora de los votos, el jurado lo premió con la bendita estrella verde.

Los Frutto, un trío familiar integrado por un padre (Marcelo) y sus dos hijos (Jonathan y Samantha), de Buenos Aires, hizo una versión coral de Somebody to love”, de Freddie Mercury. “Mi sueño siempre fue compartir la música con ellos, así que dejé mi trabajo en una fábrica metalúrgica para seguir una nueva vida”, explicó papá Marcelo. La primera devolución fue de Patricia: “Son maravillosos. Suenan bárbaro. Lo que más me gustó, más allá de la canción, fue el abrazo final entre ustedes”. Oscar aseguró: “Son realmente muy buenos”. Guillermina destacó: “Los tres son maravillosos juntos. Y Samantha es ´the real queen´´”. Valeria también los felicitó y los instó a seguir soñando, antes de que obtengan la estrella verde necesaria para llegar a la final de la noche.

El último participante de la noche fue Alexis Cristóbal Concha, de 12 años, de Mendoza, quien interpretó: “Yo te extrañaré”, de Tercer Cielo, con una dedicatoria especial a su padre, enfermo de cáncer. “Lo hiciste muy bien, desde el corazón. Cantás desde lo que sabés y desde lo que sentís. La música sana, la música siempre ayuda”, fueron las palabras de Patricia. “Estás acá con tu viejo y estás cumpliendo un sueño. Felicidades por este momento y adelante”, lo arengó Oscar. “Tenés una voz con un color y una emoción increíbles. Me gustó mucho”, sostuvo Guillermina. “Tengan confianza, que los malos trances van a pasar. Este niño canta con el corazón”, cerró Valeria. Los votos del jurado alcanzaron los 30 puntos y Alexis pudo clasificarse a la final de la noche.

Todos a la súper final



Finalmente, el jurado dio a conocer los participantes clasificados a la Súper Final. “Fue muy difícil elegir”, confesó Oscar, el encargado de hacer el anuncio. El primero que pasó fue Gabriel Delturco. El segundo, Alex Guerrero. El tercero, Francisco Servetto. El cuarto, el trío Los Frutto. El quinto, Alexis. Y, por último, también fue anunciada como clasificada Agustina Espina. De esta manera, todos los participantes de la noche lograron su pasaporte a la Súper Final.