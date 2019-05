https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 10.05.2019 - Última actualización - 11:59

11:57

Y combatir los abusos sexuales hacia ellas

El papa Francisco pidió que las monjas no sean utilizadas como servidumbre

En un encuentro que mantuvo este viernes con 850 religiosas, el papa Francisco pidió combatir "el problema serio y grave" de los abusos sexuales a monjas en todo el mundo y luchar para que no sean utilizadas como servidumbre.

Foto: Gentileza



Y combatir los abusos sexuales hacia ellas El papa Francisco pidió que las monjas no sean utilizadas como servidumbre En un encuentro que mantuvo este viernes con 850 religiosas, el papa Francisco pidió combatir "el problema serio y grave" de los abusos sexuales a monjas en todo el mundo y luchar para que no sean utilizadas como servidumbre. En un encuentro que mantuvo este viernes con 850 religiosas, el papa Francisco pidió combatir "el problema serio y grave" de los abusos sexuales a monjas en todo el mundo y luchar para que no sean utilizadas como servidumbre.

El Litoral / Télam El papa Francisco pidió combatir "el problema serio y grave" de los abusos sexuales a monjas en todo el mundo y luchar para que no sean utilizadas como servidumbre, en un encuentro que mantuvo hoy con 850 religiosas que participaban de la Asamblea de la Unión Internacional de Superioras Generales (UISG). La presidenta de la UISG, la maltesa Carmen Sammut, explicó al Papa que en estos días de reuniones debatieron sobre los abusos a menores de edad en la Iglesia, pero también sobre las religiosas víctimas de abusos sexuales y de poder, un problema que están afrontando "con valor y determinación", informó la agencia EFE. Sammut agradeció al Papa que en la ley divulgada ayer, en la que se obliga a todos los religiosos a denunciar los casos de abusos, también se incluyese la violencia de todo tipo contra las consagradas. "El abuso de religiosas es un problema serio y grave y yo soy consciente que también existe en Roma por la información que llega", dijo Francisco a las religiosas en el aula Pablo VI del Vaticano. Francisco también pidió entonces "luchar" contra los abusos sexuales, de poder y conciencia, pero también contra el fenómeno de que las monjas tengan que ser siervas. "Por favor, servir sí, servidumbre no. Tú no te has hecho religiosa para ser la sirvienta de un clérigo", clamó el Papa, quién pidió ayuda a las congregaciones para abordar el problema, ya que son las superioras las que autorizan la dedicación de las monjas a tareas domésticas. "Trabajad en los dicasterios, en la administración de una nunciatura, pero sirvientas no. Solo en las casas de los enfermos, porque esto es servicio, pero no servidumbre", agregó. En noviembre de 2018, la Unión Internacional de Superioras Generales (UISG), que agrupa a 1.900 congregaciones y representa a unas 450.000 monjas, denunció "la cultura del silencio y el secreto" que con frecuencia rodea los casos de abusos sexuales y pidió a las religiosas informarlos a la Policía y a sus superiores. Respecto a la ordenación de diaconisas, que la UISG planteó en su anterior encuentro con el Papa en 2016, Francisco reafirmó lo mismo que en el vuelo de regreso de su viaje a Bulgaria y Macedonia, que "no se ha llegado a un acuerdo".