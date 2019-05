Horróscopo de oficios

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 10.05.2019 - Última actualización - 13:13

13:08

Esta semana: farmacéutico, chapista, cerrajero y almacenero.

Martín Duarte | El Litoral

Farmacéutico

Amor: no hay pareja que no tenga sus contraindicaciones; igualmente, antes de dar el “sí” lea bien la letra chica del prospecto (¡no existen antídotos para el desamor!). Dinero: cuídese de los oportunistas que sólo quieren sedarlo con palabras encantadoras para -finalmente- vacunarlo y sacarle a gotas sus billetes. Familia: sea paciente, la solución para sanar las heridas emocionales no viene en recetarios; llorar no arregla las cosas pero es un buen laxante que purga las tristezas; pruebe: reír, cantar, bailar y viajar que son los mejores analgésicos. Salud: afloje con el alcohol en todas sus formas (incluso con el que viene en gel); no lo consuma de manera desmedida o quedará hecho pomada. Sugerencia: inyéctele más esparcimiento a su vida; lo que necesita es una buena dosis de alegría y diversión.

Chapista

Amor: cuando la cosa se pone difícil habrá que esforzarse por lijar asperezas. Dinero: son tiempos de crisis, sea más gasolero si quiere llegar a fin de mes. Familia: sea conciliador en los conflictos hogareños y no vaya de entrada a los bollos. Salud: acepte que el paso de los años deja sus huellas que no se disimulan con pinturas en el pelo ni con retoques en carrocería. Sugerencia: no se meta en líos con gente peligrosa o le romperán la trompa y -en peor de los casos- le dejarán el baúl a la miseria (¡Ay!).

Cerrajero

Amor: cuando un corazón cierra sus portones no hay que violentarlo con una ganzúa. Dinero: ponga sus ahorros protegidos con cerrojos; uno no sabe dónde se esconden los dueños de lo ajeno. Familia: a veces, las personas son como las cerraduras: cada una tiene su llave adecuada que la abre y cierra pacíficamente sin tener que andar a las patadas. Salud: si sus articulaciones hacen ruido como bisagras sin aceite, vaya al médico antes de quedarse trabado. Sugerencias: si experimenta un bloqueo interior, es hora de desencadenarse... abra los ojos de par en par (¡grandes como ventanas!) y mire la vida de frente.

Almacenero

​Amor: sopese bien a las personas antes de darles cabida en su vida; evite a esos que toma a los demás como envases descartables; como los productos que tiene en su estantería, las parejas -a veces- se consumen antes de su fecha de vencimiento. Dinero: usted lo sabe mejor que nadie... “si por fiar tiene amigos y los pierde por cobrar, para evitar enemigos, lo mejor es no fiar”. Familia: aléjese de la gente que no tiene cambio y que siempre se queja porque le faltan diez para el peso. Salud: si la balanza deja de ser su aliada, afloje con los postres o quedará como una de sus heladeras. Sugerencia: no sea tan frío como la cerveza que vende y ponga cara de oferta imperdible a cada día de su vida.