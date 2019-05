https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El candidato a intendente subrayó la importancia de apoyar "más que nunca" al sector emprendedor. Y se refirió al empréstito que fue consiguió el intendente José Corral: "El proyecto se elaboró, se aprobó, y está frenado en el Concejo Deliberante por mezquindad política", dijo.

El candidato a intendente Niky Cantard se reunió con la directora en Argentina de la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD), Juliette Grundman, quien estuvo en nuestra ciudad interesada en conocer su sistema emprendedor; y hablaron sobre el empréstito para recuperar los espacios del Mercado del Progreso y Santa Fe Activa, que aun espera ser tratado en el Concejo Munipal.



"El proyecto está, se trabajó con los santafesinos y las santafesinas, se consiguieron los fondos para llevarlo adelante y está frenado en el Concejo Deliberante por mezquindad política", dijo Cantard.



En el encuentro, el ex rector de la Universidad Nacional del Litoral hizo especial referencia a "lo difícil que cuesta acceder a préstamos internacionales, sabemos lo extensos y complejos que son estos proyectos, el nivel de detalle que se pide para aprobar las presentaciones; y es incomprensible que conseguimos la aprobación de todos los diputados y senadores del Congreso Nacional y resulta que algunos concejales se niegan a tratar el proyecto".



En particular, agregó que "en el Concejo hoy hay dos candidatos a intendente, y no quieren tratar el proyecto; nosotros vamos a acompañar a los emprendedores, vamos a seguir con esta tarea y queremos darle más apoyo, pero está claro que no todos quieren lo mismo".



La reunión convocó a distintas areas del municipio que trabajan en la temática; y representantes de los distintos sectores que trabajan el emprendedorismo, universidades, Parque Tecnológico Litoral Centro, incubadoras, agencia de desarrollo, cámaras empresariales, emprendedores, la Bolsa de Comercio, la Unión Industrial, entre otros.



Sobre el proyecto



El proyecto presentado -y aprobado- ante la AFD para su financiamiento contempla la renovación de espacios físicos en el Mercado Progreso y en el actual emplazamiento de Santa Fe Activa (otrora Banco Municipal), en 25 de Mayo y Cortada Falucho, además de fondos destinados a fomentar la actividad emprendedora.

"Se trata de un proyecto que contempla no solamente la recuperación de los edificios, que de por sí es un buen motivo, sino que también tiene destinados fondos para capacitación, becas y financiamiento de industrias creativas", explicó Cantard, agregando que "en este contexto, ayudar a los que generan trabajo y emprenden en la ciudad resulta una acción clave que deben promover responsablemente no solo las gestiones sino también los cuerpos deliberativos que son responsables en su medida de que la ciudad y su gente sigan saliendo adelante".



"Estamos deseosos de que la mezquindad política termine con el proceso electoral y que el Concejo Municipal apruebe esto que es un gran beneficio para todos los santafesinos, y podamos poner manos a la obra", finalizó Cantard.