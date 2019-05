https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Showmatch 2019 "Genios de la Argentina": música y emoción en la noche del viernes Otros seis participantes hicieron su presentación en el certamen de talentos de ShowMatch. Cuatro de ellos lograron avanzar a la siguiente instancia.

Este viernes 10 de mayo, otros seis participantes hicieron su presentación en el certamen de talentos de ShowMatch. Cuatro de ellos lograron avanzar a la siguiente instancia.

Sexteto de talentos

En el arranque del programa, Marcelo presentó al primer participante de la noche. Juan Espíndola, de 32 años y de Mar del Plata, salió a escena para cantar “Esclavo de tus besos”, de Espinoza Paz. “A mí me gustaría que no buscaras tanto la reacción del público, porque tenés mucho material. Tenés muchísimo para dar”, fue la devolución de Patricia Sosa. “Sos un profesional, estás a la altura de cualquiera que canta este tipo de música”, aseguró Oscar Mediavilla. “Tenés con qué, así que te felicito”, le dijo Guillermina Valdés. “Sos un torbellino. Es imposible no admirarte”, le agradeció Valeria Lynch. La votación del jurado le otorgó la estrella verde necesaria para estar en la final de la noche.

Foto: Prensa Laflia

La segunda participante de la noche, Naira Velardes, formoseña de 10 años, interpretó “Cucurrucucú paloma”, de Tomás Méndez. Luego de escucharla, Patricia le pidió que cantara otra canción y Naira cantó “Marinero de luces”, de José Luis Perales. “Tenés una voz muy hermosa, pero no abuses del volumen”, fue el consejo de la jurado. “Si te gusta el canto será cuestión de que sigas adelante. Tenés todo”, resumió Oscar. “Me hiciste poner la piel de pollo. Te sentí tan etérea que me encantó”, sostuvo Guillermina. “Estás muy bien. Sólo tenés que controlar que no te gane tanto la emoción”, le recomendó Valeria. La estrella verde de la pantalla fue la señal de que el jurado le dio los 30 puntos mínimos para clasificarse a la siguiente instancia.

De 11 años y de Jujuy, Carlos Milanesi cantó “La malagueña”, de Elpidio Ramírez, y generó una gran emoción en el estudio al relatar la historia de amor con su padre. “Sos simpático, charlatán y aparte tenés una voz preciosa. En la segunda parte de la canción te sentiste más seguro y la rompiste”, lo felicitó Patricia. “Si te vas a dedicar a esto, hay que trabajar. Tenés que educar la voz”, le sugirió Oscar. “A mí me tenés hipnotizada. Pagaría muchas entradas para verte”, subrayó Guillermina. “¡Cómo me gusta que en este programa haya niños! ¡Sos bárbaro!”, exclamó Valeria. Antes de recibir la estrella verde que lo depositó en la final de la noche, Carlitos cantó un fragmento de una copla norteña.

Los integrantes de “Docta dance”, un conjunto de danza urbana de Córdoba, fueron los primeros participantes del certamen que expresaron su arte musical a través del baile. Luego de su coreografía, el jurado se puso de pie para aplaudirlos. “Son apabullantes. Son una aplanadora, no podíamos dejar de mirarlos. Lo que hacen es de exportación”, afirmó Patricia. “Realmente es emocionante lo que vimos. Es increíble cómo pudieron armar todo esto”, señaló Oscar. “Son tremendos. Más allá del talento, se ve el trabajo y la disciplina”, destacó Guillermina. “La coreo permite el lucimiento de los 21 bailarines. Tienen un porvenir maravilloso”, observó Valeria. Como era de esperarse, el jurado les dio los 30 puntos para obtener la estrella verde.

El quinto participante fue Lautaro Tolaba, jujeño de 13 años, quien interpretó con voz y violín “La zamba de Lozano”, de Cuchi Leguizamón. A pedido del público, con el acompañamiento de su padre en la guitarra, le sumó a su repertorio “Chacarera del violín”, de Los hermanos Simón. “Le pusiste un sentimiento hermoso. Te felicito, cantás re bien”, le dijo Patricia. Oscar también lo llenó de felicitaciones. “Nunca vi a alguien con tanta templanza al cantar”, analizó Guillermina. Valeria también hizo hincapié en su “templanza”. Y finalmente el jurado le dio la estrella verde por la que se metió entre los finalistas.

La última participante de la noche llegó procedente de Marcos Juárez: Sofía Arburúa, de 13 años, hizo una interpretación de “Alfonsina y el mar”, de Ariel Ramírez. Luego, Marcelo le pidió a Patricia que se sumara para que vuelvan a cantarla a dúo, lo que provocó la emoción generalizada del estudio. “Elegiste una gran canción, pero además interpretás muy lindo”, agregó Patricia. “Otra participante más que engalana este certamen”, sintetizó Oscar. “Me olvidé todo el tiempo que tenés 13 años. Veo a la mujer y a la gran artista que vas a ser”, fue el augurio de Guillermina. “Sos tremenda artista y tenés un futuro enorme”, concluyó Valeria. Con la estrella verde que le dio el jurado, Sofía se convirtió en la sexta clasificada para la final de la noche.



Cuatro finalistas

Por último, llegó la hora de conocer a los clasificados para la Súper Final, anunciados por Valeria. El primero fue Carlos Milanesi. Los segundos clasificados fueron el grupo “Docta dance”. El tercero fue Lautaro Tolaba. Y la cuarta y última clasificada fue Sofía Arburúa.