Comienza el Hot Sale 2019

Pertenecía al movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo

"Tengo los días contados. Sé que me van a matar y será López Rega. No me importa, lo único que no quiero es que le carguen el crimen a otros", le confió a su hermano Alejandro. Fue acribillado de 14 balazos por un grupo de sicarios a los que “El Brujo” les pagó 10.000 dólares.