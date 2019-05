https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 12.05.2019 - Última actualización - 11:19

11:16

El defensor, de floja actuación en esta primera parte de la temporada, podría regresar al fútbol colombiano. Vignatti admitió que hay un acercamiento con alguien “conocido” del club para que sea el secretario deportivo.

Los temas de Colón... La posible salida de Cadavid y la llegada de un manager El defensor, de floja actuación en esta primera parte de la temporada, podría regresar al fútbol colombiano. Vignatti admitió que hay un acercamiento con alguien “conocido” del club para que sea el secretario deportivo. El defensor, de floja actuación en esta primera parte de la temporada, podría regresar al fútbol colombiano. Vignatti admitió que hay un acercamiento con alguien “conocido” del club para que sea el secretario deportivo.

El Litoral

Luego de seis años vistiendo la camiseta de Millonarios de Colombia, el defensor central Andrés Felipe Cadavid decidió tomar un nuevo rumbo en su carrera deportiva y partió hacia el fútbol argentino, seducido por el proyecto que iba a implementar el técnico uruguayo Julio Comesaña en el elenco “sabalero” con él y otros futbolistas colombianos.

Tras la precipitada salida de Comesaña, Cadavid perdió protagonismo y cuando tuvo la posibilidad de jugar, demostró que no está a la altura competitiva no sólo de pelear un lugar en el equipo, sino también de adaptarse a las exigencias del fútbol argentino.

Cadavid llegó a Colón en condición de libre y Millonarios puso otra vez los ojos en él. También apareció la alternativa de Independiente Medellín. En la prensa de Antioquia apuntan a él y al “Pecoso” Correa como posibles refuerzos para el cuadro de cara al segundo semestre de la Liga Águila donde harían una reestructuración en la plantilla de jugadores.

Habló Vignatti

En declaraciones efectuadas a LT 9, el presidente José Néstor Vignatti dijo que “veo un plantel renovado, con un cuerpo técnico que trabaja en forma intensa. Soy optimista de que vamos a revertir la situación. No me produjo, lo de Tigre, la misma sensación que aquello de Huracán. Ese día, cuando el técnico era Domínguez, yo también me enojé mucho. Ahora fue diferente”.

Luego de admitir que no tiene preferencias respecto del rival que le tocará este lunes en la Sudamericana, dijo que “no hay que subestimar a Sol de Mayo de Viedma, nuestro rival en Copa Argentina, porque viene de eliminar a Rosario Central. Y en cuanto a Deportivo Municipal, a quien eliminamos de la Sudamericana, yo quiero decir que es un equipo que anda bien en el torneo peruano y que le ganamos los dos partidos porque los jugamos bien”.

Admitió que se está hablando con algunos jugadores para que se queden y con otros que interesan para incorporar. “Vamos a sumar un mínimo de cuatro y un máximo de siete refuerzos”, coincidiendo con lo que había señalado Lavallén.

Luego se refirió a Burián y a Fritzler. “Les pregunté, como a todos, si estaban a gusto y Burián me dijo que quiere quedarse. En cuanto a Fritzler, nuestra decisión es que se quede, la decisión es de él”.

Señaló también que “se habla de un supuesto interés del mercado europeo por Chancalay, pero yo lo desconozco. En el último año, tuvimos cinco jugadores de nuestras inferiores citados a selección nacional, eso da la pauta que se está haciendo un trabajo bueno que aspiramos a mejorarlo. Pero es bueno mirar la proyección que hoy tiene Colón con los chicos de inferiores”.

Después habló del manager, dijo que se está gestionando un “proyecto integral. La idea es que desde el más pequeño, al profesional, tenga una línea coordinada de juego que identifique al club. Hay uno que nos interesa y veremos si se puede arreglar con él. Es un conocido del club”.

Sobre Ortiz, dijo que “su momento deportivo es propio de esos ciclos que tienen los jugadores. Nosotros compramos la totalidad del pase, confiamos en él y creemos que se puede revertir su situación deportiva. Aquella falsa información que se dio de un supuesto problema de él con Lavallén no tiene nada que ver” y sobre Guanca dijo que “está a préstamo, la opción es para más adelante, sabemos que está jugando muy bien, es el segundo goleador del torneo de Arabia, pero nada más que eso”.

Respecto de la situación económica, dijo que “salimos de una situación bochornosa con el salvataje y eso nos debe servir para siempre, para que el club no vuelva a caer en manos inexpertas. No importa lo que se gasta, hay que generar los recursos y no dejar baches, porque hoy Superliga no perdona. Se hará el esfuerzo hasta dónde se pueda, pero siempre generando recursos”.

Y por último, admitió que hubo un acercamiento con Utedyc en los últimos días. “Tengo una luz de esperanza de que esto va a mejorar”, concluyó.