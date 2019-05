https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 12.05.2019 - Última actualización - 15:25

15:23

En el primer cuatrimestre Venta de autos usado: cayó 8,07% y concesionarios dicen estar en "terapia intensiva"

La venta de autos usados cayó 8,07% en el primer cuatrimestre del año con relación al mismo período del 2018, informó este domingo la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

La entidad indicó que en abril se vendieron 132.308 unidades, lo que representó una baja del 6,87% comparado con igual mes de 2018, cuando se comercializaron 142.065 vehículos.

Si se compara con marzo (125.853 unidades), hubo una suba del 5,13%.

En los primeros 4 meses del año se vendieron 540.582 unidades, cuando en el mismo período del año pasado se había llegado a 588.011 unidades.

Alberto Príncipe, presidente de la CCA, advirtió que el sector está en "terapia intensiva".

"Ante la realidad económica que estamos viviendo, la caída en abril del casi 7% en la venta de autos usados contra 52% de baja en el auto 0km, admiramos a los empresarios de nuestro sector que están encontrando en este camino dificultoso, salidas y nichos para perdurar, pensando en un futuro más prometedor", sostuvo Príncipe.

El directivo dijo que "el mercado del auto usado sigue subsistiendo porque hay mucha oferta de particulares que dejan sus vehículos en las agencias para su venta".

"La crisis que se vive hace que no puedan mantenerlos y focalicen sus prioridades en otras necesidades", señaló. Príncipe alertó que "pasan los meses y la situación no cambia. Nuestras estructuras ya no resisten más achicamiento".

"Muchas empresas han cerrado y otras están en ese camino. Mucha gente pierde su trabajo", lamentó. Dijo que "ante las preguntas sin respuesta del gobierno con respecto al sector, seguiremos insistiendo una y otra vez en nuestros pedidos de mejoras imprescindibles para la reactivación del mercado".

Con información de NA