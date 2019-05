Indio Solari: "No sé si habrá otra misa"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El cantante Carlos "Indio" Solari puso en duda la posibilidad de volver a realizar un recital, producto de su enfermedad.

El Litoral / Télam

El cantante Carlos "Indio" Solari puso en duda la posibilidad de volver a brindar un recital al asegurar que no sabe "si habrá otra misa", como sus seguidores denominan los conciertos, y condicionó esta posibilidad a que aparezca "una medicina nueva que prolongue mi bienestar un ratito más".

Durante una entrevista con su biógrafo, Marcelo Figueras, emitida por El Destape radio, indicó: "Yo he aprendido a decir que no se. Mi problema es que no genero dopamina. ¿Que más quiero en la vida que tocar en vivo? Es el lugar donde me siento más cómodo. Ahora no puedo".

Asimismo, manifestó que es su intención "al menos tocar en vivo acá en el estudio y transmitirlo por streaming".

En esa línea, Solari aseguró: "Siempre tengo proyectos. Cuando hay tanta gente que se conmueve con lo que hacés, proyectos no faltan nunca. Estoy dibujando otra vez y escribiendo".

La charla con Figueras fue parte del reportaje grabado para la presentación de "Recuerdos que mienten un poco" que ayer desde las 18 se presentó en la sala Jorge Luis Borges de la Feria del Libro.

El músico, compositor y cantante, de 70 años, no se presenta en vivo desde el 11 de marzo de 2017 cuando congregó a unas 300.000 personas en la localidad bonaerense de Olavarría.

Tras compartir el liderazgo de Los Redondos con Skay Belininson durante 25 años y nueve álbumes, Solari armó una nueva banda denominada "Los fundamentalistas del aire acondicionado" con la que publicó cinco discos: "El tesoro de los inocentes (bingo fuel)", "Porco rex", "El perfume de la tempestad", "Pajaritos, bravos muchachitos" y "El ruiseñor, el amor y la muerte".

Solarí había revelado durante un recital en la ciudad de Tandil que tenía mal de Parkinson al afirmar: "Mr. Parkinson me está pisando los talones, pero acá estoy".