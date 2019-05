"Si está tan claro lo de su plata... ¿por qué Spahn negó la asamblea?"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lo acompañan empresarios, profesionales y ex dirigentes como el Dr. Julio César Lofeudo y Diego Sales. Además, el Licenciado en Educación Física, Raúl Lozada, con el objetivo de refundar las actividades deportivas.

El futuro: Glorioso ‘89. “Hay que mirar para adelante y cambiar el chip. No se puede seguir así: se agranda la deuda personal con un solo acreedor como Spahn, pero no se compra un predio, no se termina una tribuna, no se entregan los palcos a la gente que pagó y no se vende nunca bien a un jugador. Es imposible crecer así”, explican. De izquierda a derecha: Raúl Lozada, Rubén Decoud y Diego Sales. Foto: Guillermo Di Salvatore