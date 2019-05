https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 13.05.2019

12:51

Piensa en un 4-1-4-1 para jugar el partido de ida de la Sudamericana...

Lavallén y un esquema que es prescindente del rival

Schmidt acompañaría a Olivera en la zaga y habrá que esperar la evolución de Vigo y Fritzler para saber si se meten o no en el equipo. El técnico de Colón trabaja sobre una base que no tiene en cuenta al adversario.

Foto: Matias Napoli



