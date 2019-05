https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Un cálculo de JP Morgan para sus clientes estimó que habría un flujo potencial en torno a los u$ s 1.200 millones.

Pese a la volatilidad Argentina vuelve a ser mercado emergente

Esta misma tarde la compañía MSCI Inc. dará a conocer la nueva composición de sus índices, tras la revisión semianual que incluye el regreso de la Argentina a la categoría de Mercados Emergentes. La decisión será publicada en el sitio web de MSCI junto a una síntesis de la información en las páginas de las agencias Bloomberg y Reuters.

La reclasificación abarca los diversos indicadores que provee la empresa para las acciones de compañías privadas y que son tomados en cuenta por los operadores y analistas para decidir el destino de las inversiones de los grandes fondos globales.

Está prácticamente confirmado que el MSCI Argentina volverá a revistar en el índice de Emergentes, tal como resolvió MSCI en junio del año pasado, decisión que será efectiva a partir del 28 de este mes.

También se anunciará las compañías argentinas que serán incluidas en el índice. Se estima que la participación argentina en el índice será del 0,3%.

Debe recordarse que para decidir qué acciones compondrán el mismo se toma en cuenta la capitalización bursátil de cada una, que se actualiza diariamente. Según los últimos cálculos, los papeles de Grupo Financiero Galicia, YPF, Telecom, Banco Macro, BBVA Frances, Pampa Energia, Transportadora de Gas del Sur, Globant y Central Puerto, serían los papeles dentro del índice provisorio de MSCI.

También está prevista la inclusión de media docena de ADR en el MSCI Global Small Cap Index. Las candidatas, para este indicador de pequeña capitalización, siempre de acuerdo con la lista publicada por MSCI, son: Arcos Dorados Holdings (Arco); Despegar.com (Desp); Adecoagro (Agro); IRSA (IRS); Cresud (Cresy) y Grupo Supervielle (Supv).

La incorporación del país al MSCI Global Standard Index implica la inclusión de una docena de acciones argentinas de alta y media capitalización bursátil a este indicador, en el que revistan más de 1.200 especies de 24 países. La lista con las candidatas al día 29 de marzo está publicada en el sitio de MSCI, aunque puede no ser la definitiva, ya que depende no sólo de la capitalización, sino también de otros parámetros, como la cantidad de acciones que están en el mercado, es decir, que son públicas, y del volumen de negociación verificado en las últimas semanas.

En ese resumen figura una selección de varios ADR (American Depositary Receipts) de las acciones argentinas que cotizan en Wall Street.





Un dato importante es que la reclasificación actual implica la inclusión del país en los índices MCSI ACWI, que comprenden tanto a Mercados Emergentes como a los Mercados Desarrollados.



Optimismo



Desde el mercado son optimistas en relación con el potencial alcista de la recategorización y son pocos los que adhieren al viejo dicho de “comprar con el rumor, vender con la noticia”. En este sentido, recuerdan que los fondos de inversión recién estarán habilitados para tomar posiciones en los ADR argentinos que resulten seleccionados, a partir de la entrada en vigencia de la reclasificación, prevista para el próximo día 28, que incluye varios índices provisionales, además del MSCI de Emergentes, que también habilitan la incorporación de papeles argentinos.

Camino despejado

El único elemento que podía llegar a cambiar la decisión tomada el año pasado, era que el Gobierno introdujera trabas normativas al libre movimiento de capitales. En abril el MSCI reconoció haber recibido consultas de inversores institucionales respecto a la reclasificación de la Argentina desde el índice de Mercados de Frontera al de Mercados Emergentes .

“Como fuera anunciado el 20 de junio de 2018, en el caso de que las autoridades argentinas introdujeran restricciones a la accesibilidad del mercado, como ser controles de capital o controles cambiarios, MSCI revisaría su decisión de reclasificación programada”, abundó el comunicado.

Alerta por Letes

Mayo es uno de los meses más álgidos en términos de vencimientos de Letras del Tesoro, sobre todo, las nominadas en dólares (Letes). Se inició así la temporada alta de vencimientos con miras al bravo tercer trimestre que anticipa el clímax de la batalla cambiaria en medio del año electoral.

Según los analistas, el primer trimestre fue bueno, ya que se renovó casi el 100% de los vencimientos de Letes en manos del sector privado. El segundo es clave porque abril y mayo son los meses más difíciles, porque los compromisos no bajaban de los u$ s1.700 millones mensuales. Vale aclarar que los que vienen no son menos relevantes ya que los vencimientos mensuales no bajan de los u$ s1.000 millones.

Pero dado que en abril la renovación promedio fue del 78%, el mercado acentuó su monitoreo sobre el roll over de las Letes porque detrás están implícitos los dólares del FMI y las reservas del BCRA. Todo porque el programa del Fondo contempla que se renueve por lo menos el 50% de los vencimientos del año, el resto lo aporta el organismo. Así, niveles de roll over menores implican que el Tesoro deberá recurrir a las reservas del BCRA para afrontar los vencimientos.

Dado que urge que el BCRA resguarde su poder de fuego para lo que viene, es decir, para el clave tercer trimestre donde se anticipa la dolarización de carteras se acelerará, de ahora en más el roll over de las Letes es seguido muy de cerca, no sólo por el Gobierno, sino por el mercado, en paralelo con lo que acontezca con los depósitos privados en pesos.



Precios Cuidados Santa Fe

El Ministerio de la Producción provincial lanzará este martes la campaña Precios Cuidados Santa Fe, luego de llegar a un acuerdo con la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Santa Fe y zona (Camsafe). La presentación será a partir de las 10, en la sede del Centro Comercial de la ciudad de Santa Fe.

Precios Cuidados Santa Fe ofrecerá un primer listado con 21 productos de los rubros alimentación, limpieza y aseo personal. Esta nómina se renovará cada 30 días y a principio de cada mes se anunciarán los artículos elegidos y sus precios.

El objetivo es que mensualmente se sumen más elementos a la lista y que más supermercados se adhieran a la campaña.