Favorecido en el sorteo

El camino de Colón en la Copa Sudamericana

A pesar de que no hay equipos fáciles, al Sabalero no le tocó un rival "grande" y, en caso de pasar de fase, enfrentará al ganador de Argentinos Juniors vs Tolima.

Foto: Manuel Fabatia



El Litoral Los Sabaleros fueron favorecidos en el sorteo de la Copa Sudamericana y quedaron en la zona alejada de los equipos más importantes. A pesar de que a todos los partidos hay que jugarlos, y los de Lavallén deben ir “paso a paso”, Colón quedó lejos de los “monstruos” que están en la Sudamericana: Independiente, Peñarol, Atlético Nacional, Fluminense y Corinthians. Contra estos rivales, recién podría jugar en una final. Por otra parte, el rival fuerte que quedó del lado Sabalero es Botafogo, aunque lo podría enfrentar solo en la semifinal. Así esperaban Lavallén y parte del cuerpo técnico el sorteo.Foto: Instagram El camino de Colón Tras haber eliminado a Deportivo Municipal, los santafesinos enfrentarán a River Plate de Uruguay, que se encuentra penúltimo en el torneo uruguayo, con 10 puntos en 12 partidos jugados. Luego, en caso de pasar de fase, los rojinegros jugarían los octavos de final contra el ganador de Argentinos Juniors y Deportes Tolima, dos equipos mejores que River Plate (URU) pero que no llegan al nivel de los grandes del continente. Ya en un hipotético cuartos de final, los rivales podrían ser: Zulia, Palestino, Unión Española y Sporting Cristal. Nuevamente, rivales mejores que los uruguayos pero que siguen sin ser de los mejores de la copa. Ya en la semi y en la final podrían llegar los grandes de Brasil, Uruguay y Colombia, también Independiente de Avellaneda. Las llaves Foto: Sudamericana

