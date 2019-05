https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 14.05.2019 - Última actualización - 7:45

7:43

Televisión Showmatch: Siguen los estrenos en la disco del Super Bailando Este lunes. dos nuevas parejas hicieron su debut en el certamen de ShowMatch. Hernán Piquín y Macarena Rinaldi se llevaron el mejor puntaje. Mora Godoy no pudo brillar.

Este lunes. dos nuevas parejas hicieron su debut en el certamen de ShowMatch. Hernán Piquín y Macarena Rinaldi se llevaron el mejor puntaje. Mora Godoy no pudo brillar.

Una pareja que promete calidad



Marcelo dio inicio a la tercera semana de ShowMatch con una nueva gala del Súper Bailando. Antes de presentar a las parejas, se divirtió con los nuevos filtros de Snapchat para modificar los rostros. Hernán Piquín y Macarena Rinaldi fueron los primeros en salir a la pista, con una coreografía de “Murder on the dance floor”, de Sophie Ellis-Bextor, en representación de la Fundación Challenge Argentina, que sueña con tener más recursos para asistir a las personas con discapacidad a las que ayuda. “Cuando me echen del certamen me voy del país. Ahora estoy viviendo en España y acá”, contó en la previa el bailarín, luego de los robos sufridos en el último tiempo. Para su coreo, la pareja le pidió participación a Marcelo, quien debió emular el clásico “chau, chau, chau” de cierre del programa. “En este primer baile ya vi la química de la pareja. Me gustó mucho el arranque y cómo usaron la pantalla, pero los trucos estuvieron raros”, comentó Ángel De Brito (6), el primero en dar su devolución. “Me faltó más disco en la coreo. Hubo mucho truco. Me hubiera gustado que recorrieran más la pista”, observó Carolina “Pampita” Ardohain (7). Para Florencia Peña (voto secreto), “esta es una pareja muy fuerte y es hermoso verlos bailar”. En tanto, Marcelo Polino (4) señaló: “La idea me quedó a mitad de camino. Faltó un poco de alegría”. Total: 17 puntos. Antes de que se retire del estudio, a pedido de Marcelo, Macarena le dio “el primer beso del año” a Fede Hoppe.



Mora quedó en deuda

En segundo turno, Mora Godoy y Cristian Ponce se presentaron para bailar “Moves like Jagger”, de Maroon 5. La pareja representa al merendero “Mamá María”, que sueña con ampliar y condicionar su espacio. En la previa, la bailarina reconoció el “miedo” que le genera la pista de ShowMatch. “¿Qué pasa que no hay química con Laura Fidalgo?”, le preguntó Marcelo. “Justo la ponés de jurado”, respondió con recelo. “Hay un hombre en el medio”, intervino Polino. “No. Es una cuestión de química, nada más”, aclaró Laura. A la hora de las devoluciones, De Brito (3) pidió el BAR y reconoció: “No me gustó. Le faltó swing, lo vi antiguo”. Pampita (8) tuvo otra mirada: “A mí me gustó mucho la coreo. Tuvo lo justo y necesario. Tal vez faltó un efecto sorpresa, pero dentro de todo estuvo muy bien”. Flor (voto secreto) analizó: “Mora tiene una energía muy teatral. Me gusta lo que hacen, pero tienen que relajarse y divertirse más”. Y Polino (4) afirmó: “Lo que me faltó fue diversión. La coreo estuvo linda, pero faltó un poco de alegría”. Desde el BAR, Flavio Mendoza no quedó conforme y bajó puntaje: “Ninguna de las dos parejas de hoy me gustaron, a pesar de que son grandes bailarines”. Aníbal Pachano hizo una crítica constructiva y mantuvo la nota: “Hay mucha tensión en la cara, tienen que aflojar. Técnicamente estuvo prolijo, pero no descollante”. Por último, Laura cuestionó algunas posturas de Mora, aunque mantuvo el puntaje. Total: 14 puntos.