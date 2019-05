https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 14.05.2019

10:21

Lo confirmó el abogado de la familia

Caso Pérez Volpin: Un peritaje señala que el endoscopio fue adulterado y no funcionaba bien

El abogado de la familia confirmó que el número de serie del endoscopio fue adulterado y que el equipo no funcionaba de manera correcta.

Foto: Internet



