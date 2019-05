"Tenemos la mejor salud pública del país"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lo dijeron Lifschitz y Bonfatti en sus discursos. El gobernador reivindicó el valor de las palabras y el cumplimientos de los compromisos asumidos en las campañas. Reconocimiento público a Hermes Binner, el gran ausente.

Lo dijeron Lifschitz y Bonfatti en sus discursos. El gobernador reivindicó el valor de las palabras y el cumplimientos de los compromisos asumidos en las campañas. Reconocimiento público a Hermes Binner, el gran ausente.

Ante un gran marco de público, en medio de un clima de fiesta, con un barrio invadido de autoridades provinciales y municipales, y con cierre musical de Los Palmeras, el gobierno provincial dejó inaugurado el nuevo Hospital Iturraspe en Blas Parera entre Berutti y Gorriti. “Es un verdadero lujo para todos los santafesinos” enfatizó el gobernador Miguel Lifschitz en su discurso. Antes, su antecesor y candidato a sucederlo, Antonio Bonfatti habló que Santa Fe recuperó la capitalidad. “Santa Fe es nuestro orgullo”, disparó. En primera fila lo escuchaba el intendente José Corral. Los discursos fueron iniciados por Francisco Villano, actual director del hospital Iturraspe; le siguieron los ministros de Obras Públicas, Pedro Morini, y de Salud, Claudia Uboldi. “La maqueta se convirtió en edificio” afirmó Morini recordando los muchos debates legislativos de los últimos años donde la bancada justicialista cuestionaba la lentitud en la ejecución de obras públicas.



“Prometimos cinco hospitales de alta complejidad. Ya inauguramos el de Venado Tuerto, hoy habilitamos el nuevo Iturraspe, antes de fin de mes haremos lo propio en Reconquista y la gestión dejará encaminada la etapa final en los de Rafaela y de Rosario” aseguró el gobernador.

Mientras la multitud se agolpaba frente al escenario para el espectáculo musical, Lifschitz y las autoridades recorrían la obra de más de 29.000 metros cuadrados donde la provincia invirtió 2.200 millones de pesos y que en agosto albergará los servicios que hoy se prestan en el centenario nosocomio ubicado en pleno centro más una mayor complejidad en maternidad y en la guardia.



Antes de hablar, Lifschitz entregó un reconocimiento a dirigentes que trabajaron en la concreción del proyecto: el ex ministro de Obras Públicas, Hugo Storero; los ex ministros de Salud, Miguel Cappiello, Mario Drisun y Miguel González, y la secretaría de Obras Públicas, Jorgelina Paniagua. Un video con el testimonio de empleados y profesionales del nosocomio y las expectativas por el traslado abrió el acto.



Promesas cumplidas



Villano valoró el cumplimiento de la palabra de las autoridades que comprometieron hacer el nuevo edificio y dijo que ahora “hay que apoderarse y cuidarlo como si fuera nuestro”. Morini saludó el festejo de los trabajadores de la Uocra que con las clásicas banderas verdes se encontraban entre el público. “La construcción emplea 39.000 personas en la provincia de los cuales 20.000 están afectados a obras públicas. Garantizamos la continuidad de la obra pública desde el estado santafesino”, aseguró el ministro. Uboldi destacó la coherencia de la gestión en invertir para garantizar el derecho a la salud, igualitaria y universal.



“Acá están los resultados, el viejo sueño concretado” señaló Bonfatti. “Tenemos la mejor salud pública de la Argentina” aseguró.



Lifschitz enfocó la inauguración “en las grandes transformaciones” que en materia de salud y educación viene haciendo la gestión del Frente Progresista. “Es un orgullo inaugurar esta obra en un tiempo donde la palabra de la política está tan devaluada. No hay nada que genere más desconfianza que las promesas de los políticos en campaña. Sin embargo, podemos venir con la frente bien alta, mirarlos a la cara y decirles que cada una de las cosas que prometimos la hemos cumplido”. Instó a “recuperar el valor de los compromisos que asumimos en la función o cuando nos postulamos para que la gente vuelva a tener confianza en la política”. Después valoró los proyectos a futuro, a largo plazo admitiendo que la obra demandó diez años “con recursos de la provincia, priorizando la salud pública”. El gobernador subrayó la tecnología incorporada al nuevo Iturraspe al que definió “como un verdadero lujo, pero no un lujo para pocos, para los ricos, es un lujo para todos, para el pueblo de Santa Fe”.

Reivindicó la necesidad de que “la política necesita sueños, futuro, esperanza, proyectos ambiciosos, necesita transformar la realidad y hacer las cosas. No basta con los discursos, hay que hacer las cosas. Durante 50 o 60 años hubo un sistema de salud en la provincia y desde 2007 en adelante hay otro sistema, no es un hospital, es todo un sistema que se ha transformado. Hay una nueva realidad de la salud pública en Santa Fe, es un verdadero modelo en la Argentina: gratuito, con tres niveles de complejidad, todas las prestaciones, todas las especialidades, la mejor tecnología y aparatología, los mejores profesionales y los trabajadores de salud más comprometidos. Lo que van a encontrar acá no lo van a encontrar ni en el mejor sanatorio de barrio Norte porteño”, aseguró.



>>> La referencia a Binner

La última parte del discurso de Lifschitz estuvo enfocado a reivindicar la figura del ex gobernador Hermes Binner, ausente en el acto por un problema de salud que lo tiene alejado de la vida pública. Lo definió como un líder “que trascendió a su tiempo, vio el futuro y dejó sentadas las bases para que ese futuro sea mejor para las nuevas generaciones”. Admitió que algunos gobernantes pasan sin dejar huellas, “otros dejan una huella profunda que será recordada por los tiempos de los tiempos. No tengo duda que dentro de 40 o 50 años cuando se estudie la historia de Santa Fe, se recordará un gran gobernador que tuvo una visión de futuro para Santa Fe, que dijo vamos a hacer hospitales y los puso todos juntos en Santa Fe; que dijo vamos a cambiar la salud y la educación y puso en marcha esos cambios. Fue Hermes Binner a quien rindó homenaje”. En la platea estaba su entonces vicegobernadora, Griselda Tessio.



Crecimiento planificado hacia el norte



El intendente José Corral participó de la inauguración del edificio y destacó que una obra de esta magnitud se pudo realizar en el lugar, gracias a las obras de infraestructura realizadas en estos años en ese sector, diagramadas por el municipio. “Será una mejora para las personas que trabajan en el antiguo Iturraspe, una oportunidad para quienes se sumen por las necesidades que el propio establecimiento tenga y para toda la población de Santa Fe, que es una ciudad que crece hacia el norte”, afirmó.



Corral subrayó que se trató de “un día histórico para Santa Fe porque se inaugura el nuevo hospital Iturraspe, y en este lugar del norte de la ciudad, con este edificio y con el equipamiento que acabamos de ver”. Después recordó la mañana en que su antecesor Mario Barletta y Hermes Binner decidieron que comience la construcción del nuevo Iturraspe en este lugar. El lugar lo decidió la ciudad. De hecho el terreno era propiedad del municipio”.