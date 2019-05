https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 14.05.2019

La acusación es por corrupción, lavado de dinero y peculado Por segunda vez liberaron de prisión a Michel Temer

El Litoral / Telam



El Superior Tribunal de Justicia de Brasil, tercera instancia penal, decidió hoy por unanimidad y en forma cautelar liberar al ex presidente Michel Temer, quien había sido detenido el último jueves en una investigación por corrupción.



La decisión fue tomada por el voto unánime de los cuatro integrantes de la sala sexta del STJ, el tribunal de alzada que es una tercera instancia y es la segunda vez que Temer, de 78 años, logra la libertad tras ser detenido.



Temer ya había sido detenido en forma preventiva durante cuatro días en marzo pasado en el marco de otra causa penal, acusado por la Fiscalía de haberse beneficiado de sobornos pagados por diferentes empresas y ser el cabecilla de una organización corrupta que desvió unos 500 millones de dólares de recursos públicos durante 40 años.



A partir de la decisión de hoy, el ex presidente, que gobernó entre 2016 y 2018, deberá estar en libertad restringida, es decir no podrá tener contacto con otros imputados, tendrá que entregar el pasaporte y poner bienes a disposición de la justicia.



La medida alcanza también al ex policía Joao Baptista Lima, amigo de Temer y que según la fiscalía es un testaferro que durante cuarenta años usó su firma para desviar dinero de contratos al ex presidente.



NO EXISTE NECESIDAD DE PRISIÓN PREVENTIVA



Los jueces indicaron que los supuestos delitos con un contrato de la usina nuclear estatal Angra 3 fueron cometidos entre 2011 y 2015, con lo cual no existe necesidad de una prisión preventiva, que se dicta cuando hay peligro de fuga o entorpecer la investigación. "No hay otro camino que limpiar a Brasil de la corrupción pero esa lucha no puede ser una caza de brujas con antorchas en las manos buscando culpables sin respetar la garantía construida durante siglos", dijo la jueza Laurita Vaz en su voto.



Con la decisión de la sala, Temer y Lima permanecerán libres hasta que todo el plenario del Superior Tribunal de Justicia se reúna para evaluar el habeas corpus. La orden de excarcelación deberá ser remitida ahora a la corte que dictó la prisión preventiva, que a su vez deberá notificar sobre esa decisión al Comando Antidisturbios de la Policía Militarizada de Sao Paulo, al que Temer fue trasladado este lunes.



Temer estuvo detenido desde el jueves en la Superintendencia de la Policía Federal, pero como esas instalaciones carecen de una celda apropiada a su condición de exmandatario, fue transferido al Comando Antidisturbios, que ahora deberá abandonar en las próximas horas. El Ministerio Público acusa a Temer, dirigente del Movimiento de la Democracia Brasileña (MDB) de liderar por cuatro décadas una organización delictiva que en este caso particular desvió dinero de un contrato de la empresa pública Eletronuclear.



La acusación es por corrupción, lavado de dinero y peculado y está basada en una delación premiada de José Antunes Sobrinho, socio de la constructora Engevix.El caso está a cargo del juez Marcelo Bretas, de Río de Janeiro, que lleva adelante causas vinculadas con la Operación Lava Jato.