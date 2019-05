https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 15.05.2019 - Última actualización - 7:31

7:19

En su vuelta a la pista, los vigentes campeones, Sofía Morandi y Julián Serrano, se llevaron el mejor puntaje.

Tres parejas dieron continuidad Estrenos y regresos en el Superbailando En su vuelta a la pista, los vigentes campeones, Sofía Morandi y Julián Serrano, se llevaron el mejor puntaje. En su vuelta a la pista, los vigentes campeones, Sofía Morandi y Julián Serrano, se llevaron el mejor puntaje.

El Litoral | La Flia

Una pricensita en la disco

En el arranque del programa, Marcelo volvió a jugar con los nuevos filtros de Snapchat, esta vez distorsionando los rostros del jurado. Luego, Karina “La Princesita” hizo su debut en la pista del Súper Bailando, acompañada de Damián García. La pareja, que representa a la escuela de la Familia Agrícola de Salta, donde asisten alumnos de comunidades aborígenes que precisan un playón deportivo techado, hizo una coreografía del tema “Canned Heat”, de Jamiroquai. “Estoy con un dolor muscular en el abdomen, pero estoy bien, estoy muy contenta de estar acá”, dijo en la previa la cantante, que para entrar en ritmo entonó “Corazón mentiroso” y “Fuera”. A la hora de las devoluciones, Ángel De Brito (3) la felicitó por haberse animado a participar del certamen. Y analizó: “Cuando bajaste del aro y empezaste a bailar, me gustó mucho más. Podés crecer un montón”. Carolina “Pampita” Ardohain (6) sostuvo: “La coreo me gustó. Tal vez me faltó que recorrieran un poco más la pista. Yo no hubiera puesto el aro”. Florencia Peña (voto secreto) consideró: “Yo creo que lo del aro fue una reminiscencia de Flavio. Karina tiene una presencia escénica muy hermosa, tiene que agarrarse de eso”. A su vez, Marcelo Polino (4) pidió la opinión del BAR y coincidió en que “el aro estuvo de más”. Aníbal Pachano destacó que Karina estuvo alegre y subió un punto. Laura Fidalgo también le dio el visto bueno y subió una unidad. Y Flavio Mendoza quedó sorprendido por cómo bailó Karina y también levantó la nota. Total: 16 puntos.

Con una compañía especial



Con su hija Matilda en brazos, Luciana Salazar se presentó en la pista junto a Gonzalo Gerber para bailar “Can´t stop the feeling”, de Justin Timberlake, en representación de Fundamind, entidad que ayuda a niños afectados a la pobreza y al HIV y sueña con realizar reformas en el centro materno infantil y asegurar el consumo de leche para los chicos. En la previa, la modelo y conductora contó cómo vive su nuevo rol de madre. “¿Estás saliendo con alguien?”, le preguntó Marcelo. “Ese tema mejor no lo toquemos”, se excusó Luciana, que además se hizo la desentendida cuando De Brito (4) le preguntó si está saliendo con un amigo de Donald Trump. “Basta de economistas”, le dijo el periodista cuando le dio su devolución. “En relación al baile, creo que todavía te falta el timing del Bailando. Por momentos no te vi seguir la música. Yo apostaría más al baile”. Pampita (6) coincidió: “A mí también me pareció que estaban fuera de música en algunos momentos. Y también vi un exceso de trucos”. Flor (voto secreto) afirmó: “Me parece que Luciana tiene mucho más power que el que mostró. Siento que todavía hay muchos nervios en la pista. Creo que le tienen que poner más, pueden hacerlo mejor”. Por su parte, Polino (5) levantó el pulgar: “Para mí no estaba fuera de música. Me gustó”. Total: 15 puntos.

Volvieron con todo



Los vigentes campeones del certamen, Julián Serrano y Sofía Morandi, también hicieron su estreno, al ritmo de “Calling all hearts”, de DJ Cassidy. Su sueño es ayudar a la fundación Nano, de San Miguel, que trabaja con chicos con discapacidad visual a través del deporte y aspira a tener su propia cancha de fútbol sintético. Antes del baile, “Serrandín” le prometió a Marcelo traerle nuevos términos del vocabulario millenial. “Me encanta este trío, sus coreos nunca defraudan”, los felicitó De Brito (10) en la ronda de devoluciones. Pampita (10) destacó la coreografía: “Esto es un disco. De principio a fin, me gustó todo. Son una súper pareja”. Flor (voto secreto) exclamó: “¡La rompieron! Originales, relajados, con onda y creativos. Para mí fue, hasta ahora, lo mejor que vi”. En tanto, Polino (6) subrayó: “Realmente fue un placer verlos. Son dignos campeones”. A pedido de Marcelo, el BAR también dio su opinión. “A veces la técnica no hace falta cuando tenés magia”, remarcó Flavio, quien les subió un punto. “Estuvieron muy sincronizados”, observó Laura, que también levantó puntaje, al igual que Aníbal. Total: 29 puntos.