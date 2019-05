https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 15.05.2019 - Última actualización - 10:08

7:21

La intervención múltiple fue el 3 de mayo. Trabajaron -para la implantación de corazón- unos 20 profesionales de la salud, en un despliegue contrarreloj. El paciente, de 59 años y oriundo de Ceres, presenta una muy buena evolución. Y no tenía obra social. En esa clínica ya realizaron una treintena de trasplantes renales en lo que va del año.

En la Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades Cardiovasculares Realizan un trasplante cardíaco y tres renales en apenas un día La intervención múltiple fue el 3 de mayo. Trabajaron -para la implantación de corazón- unos 20 profesionales de la salud, en un despliegue contrarreloj. La intervención múltiple fue el 3 de mayo. Trabajaron -para la implantación de corazón- unos 20 profesionales de la salud, en un despliegue contrarreloj. El paciente, de 59 años y oriundo de Ceres, presenta una muy buena evolución. Y no tenía obra social. En esa clínica ya realizaron una treintena de trasplantes renales en lo que va del año.

Todo ocurrió el 3 de mayo, y en pocas horas debió coordinarse un operativo de despliegue contrarreloj y sin opción de error: los profesionales médicos de la Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades Cardiovasculares realizaron un trasplante cardíaco, para lo cual se pusieron a disposición unos veinte profesionales. Pero no sólo eso: ese mismo día, también se realizaron allí tres trasplantes renales.

A la novedad en esta suerte de intervención múltiple y en tan pocas horas se la confiaron a El Litoral el Dr. José Hugo Paladini, director de la clínica y Jefe de Trasplante Renal; el Dr. Hernán Molinas —Jefe del Equipo de Trasplante Cardíaco—, y la Dra. María Sol Molinas, Subjefa de ese equipo. El donante fue de Rosario y el receptor del corazón es una persona de 59 años, oriundo de la ciudad de Ceres.

Los tres pacientes con trasplante renal ya recibieron el alta. El que recibió un corazón tiene 15 días de postoperatorio y sigue internado, con muy buena evolución: “Por protocolo, no se le da el alta hasta la segunda o tercera semana luego de la intervención. Hay que hacerle biopsia de corazón, a partir de los 14 días y, en base a ese estudio, se regula el tratamiento inmunosupresor que se le dará. Se observa principalmente la primera etapa del rechazo, que es lo más complejo”, agregaron los doctores María Sol y Hernán Molinas. Hoy el paciente camina por la clínica, baja y sube las escaleras. “Su evolución es muy buena”, dijeron.



Despliegue



Pero la logística de un trasplante cardíaco es mucho más compleja que la de uno renal. “Se necesita de mucha coordinación y de todo un equipo médico puesto a disposición”, aclaró Paladini. Un primer grupo médico debió ir a buscar el corazón, llegado en avión desde la ciudad del sur. Lo fue a buscar al Aeropuerto Metropolitano de Sauce Viejo, para llevarlo a la clínica, mientras un segundo grupo de profesionales preparaban al paciente receptor y los detalles de la cirugía.

“La logística se organizó para que coincidan los horarios, y para cuidar el tiempo de isquemia (el corazón tiene un máximo de seis horas hasta estar funcionando en el otro organismo, es decir, ya trasplantado). Fue un operativo muy aceitado para que saliera todo bien y en el menor tiempo posible”, enfatizó Hernán Molinas.

Trabajaron en el despliegue del trasplante de corazón (área quirúrgica, extracción e implante) una veintena de profesionales médicos (ver El equipo completo), desde anestesistas, instrumentistas y cardiólogos hasta personal de enfermería. Fue el trasplante cardíaco número 24 en una década que realiza la Clínica de Nefrología.

Respecto de los trasplantes renales, “ya llevamos 30 años haciéndolos. A más entrenamiento, menos errores: nuestra institución es pionera en el país. En lo que va de 2019 llevamos 31 trasplantes realizados con éxito. Por lo tanto, si bien demanda de todo un equipo médico (unos ocho profesionales), estamos más habituados a hacer este tipo de intervenciones que las de tipo cardíaco, las cuales llevan muchas horas de preparación y un gran grupo de gente a disposición”, agregó el director de la clínica.

El dato

Trasplantes cardíacos realizados en 10 años : 24



Trabajo articulado

“El Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (Cudaio), del Ministerio de Salud provincial, ha cumplido un rol muy importante en todo esto”, subrayó Paladini. Pero además, el paciente con corazón nuevo no tenía obra social. Sí está incluido en el programa Incluir Salud, que es de Nación. Y la provincia, con el Cudaio a la cabeza, le da al paciente la droga inmunosupresora, que es muy cara”, explicaron los profesionales. “Es una combinación de lo público con lo privado, pero lo interesante fue lograr cuatro trasplantes en una misma jornada laboral de 24 horas”, valoraron.

Una derivación de un paciente que espera ser trasplantado puede ser muy traumática: esa persona tiene que ir a Buenos Aires, por ejemplo, y seguramente su familia debe radicarse allí por un tiempo, hay una situación de desarraigo. “Ese paciente se niega a la derivación, se queda y termina falleciendo. Por eso también es importante todo esto”, agrega el Dr. Molinas.

Respecto de que el paciente cardíaco trasplantado no tenía obra social, Paladini consideró: “Esto sirve también para mostrar que es un mito aquello de que se necesita tener una prepaga para llegar a un clínica privada como la nuestra. Esto no es así en nuestra institución: no hay discriminación por tener o no obra social”, subrayó.

El dato

Trasplantes realizados en 20 años : 1500

Ley Justina



En enero pasado el Gobierno nacional reglamentó la Ley de Trasplante de órganos, tejidos y células (“Ley Justina”). Así, todas las personas mayores de 18 años son donantes de órganos a no ser que soliciten expresamente lo contrario. “Esta ley mejoró totalmente la donación y la respuesta de la gente a donar órganos fue mucho más grande. También, los centros de ablaciones de todas las provincias (y el Incucai) tuvieron más trabajo, pero se adecuaron. Nos llaman día por medio para avisarnos de los operativos. Pero eso no quiere decir que todos los órganos donados sirvan; pero que hay más donaciones, de eso no quedan dudas”, consideró Paladini.

El equipo completo

​

Jefe de Equipo de Trasplante Cardíaco, Dr. Hernán Molinas; Subjefa de Equipo de Trasplante Cardíaco; Dra. María Sol Molinas; Equipo Quirúrgico: Dres. Hernán Molinas, Martín Irazusta, Marcos Kalbermatten, Adrián Gonzales y Carlos Talín; Médicos Anestesistas: Dres. Julio Alvarado y Lucio Palazi; Perfusionistas: Dres. Raúl Schmuck, Horacio Ayala y Manuel Peralta; Cardiología Clínica: Dres. María Sol Molinas; Guillermina Bevilacqua y Víctor Moles; Médicos de Terapia Intensiva: Dres. Néstor Carrizo, Rafael Ávila, Carlos Suchela y Antonela Baialardo.