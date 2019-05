Decoud tiene historia, lista completa y pasión

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Es el primero en presentar todos los nombres de su posible Comisión Directiva: Sales, Cornaglia y Lozada los vice. El síndico será Julio César Lofeudo, ex presidente tatengue.

“Una lista de lujo”. El Dr. Rubén Decoud expresó anoche, ante todos los medios presentes en la costa santafesina, que “acá están todos, no hay cargos testimoniales ni relleno. Es una lista de lujo, todos unionistas de corazón y de ley. Empresarios, profesionales y ex dirigentes de gestiones anteriores, con experiencia y conocimiento. La gente se da cuenta que en Unión las cosas no están bien”, dijo Decoud, candidato a presidente. Foto: Pablo Aguirre