Convocan a inscribirse a un registro de guardadores para animales maltratados

Miércoles 15.05.2019 - Última actualización - 16.05.2019 - 9:13

La iniciativa surgió debido a la falta de hogares disponibles para alojar y cuidar a los animales que son rescatados por una orden judicial. Los interesados deben inscribirse en la Fiscalía Regional. Se debe cumplir con algunos requisitos.

La Fiscalía Regional N° 1 del Ministerio Público de la Acusación creó por resolución un Registro Judicial de Guardadores de Animales no Humanos, tras una iniciativa del Instituto de Derecho Animal, dependiente del Colegio de Abogados de Santa Fe. El mismo tiene como objetivo alojar a aquellas mascotas rescatadas o caballos —mediante una orden judicial— víctimas del maltrato o abandono. Los interesados en recibir a los animales en sus hogares deben inscribirse en el registro y cumplir con los requisitos necesarios.

El flamante registro todavía no cuenta con inscriptos y viene a cubrir un vacío legal, ya que en la actualidad los animales secuestrados por una orden judicial no tienen dónde ser alojarlos. “Aquí hay una carencia, porque el Estado no dispone de esos lugares para la guarda de animales rescatados en el marco de la presunción de la comisión de un delito (Ley de maltrato animal N° 14.346)”, dijo la abogada Natalia Pallavicini, desde el Instituto de Derecho Animal, que preside. Ello “representa un enorme inconveniente al momento de realizar una denuncia con la posibilidad inminente de obtener una orden fiscal de secuestro”.

Mientras se aguarda la inscripción de postulantes, hoy “ese lugar lo ocupan instituciones y organizaciones proteccionistas”, detalló Pallavicini, y destacó luego que los guardadores deberán cumplir con una serie de obligaciones para garantizar el cuidado y la atención que el animal demanda, tanto en cuestiones sanitarias como afectivas, "hasta que la Justicia ordene su destino, ya sea en adopción o la restitución".

Interesados

Los interesados en integrar el registro de Guardadores, que es de carácter voluntario, deberán hacerlo en la Subsecretaría Regional (ver Para inscribirse). Para ello deberán completar un formulario con sus datos personales y del entorno en el que vivirá el animal en guarda. Sobre este último punto, se aclara que el voluntario podrá optar por una raza o especie en particular. También se le consulta respecto de las características del lugar, si tiene patio o balcón, si convivirá con otros animales, si cuenta con la posibilidad de alimentarlo correctamente, si cuenta con las medidas de seguridad necesarias y, por último, si quiere ser guardador de más de un animal.

¿Provincial?

La creación del registro es una réplica de una iniciativa similar impulsada en Bahía Blanca. Y existe voluntad del Fiscal General de Santa Fe, Carlos Arietti, para que este proyecto sea implementado en toda la Provincia. En ese sentido, “ya estamos trabajando con los colegas de Rosario y con activistas de Rafaela”, anticipó la presidenta del Instituto, quien agradeció el apoyo y las gestiones al Fiscal y al Colegio de Abogados, en la persona de su presidente, Mariano Vigano.

Por último, se remarca que ni el Colegio de Abogados ni su Instituto de Derecho Animal son competentes ni responsables de las designaciones de guardadores judiciales, dado que lógicamente corresponden al ámbito de decisión del Fiscal en turno al momento del secuestro. Asimismo, “tampoco somos responsables ni tenemos injerencia ni competencia alguna acerca del destino final del animal que está judicializado, es decir, si vuelve con el imputado del delito de maltrato o si se dispone sea dado en adopción a otra persona”, finalizó Pallavicini.

Delito

En nuestro país, por ley 14.346 vigente desde el año 1954, el maltrato y la crueldad al animal constituyen delitos; como asimismo, desde el año 2016 por ley 27.330 están penalizadas las carreras de canes.

Para inscribirse

Los interesados en integrar el registro de Guardadores, que es de carácter voluntario, deberán hacerlo por Mesa de Entrada en la Subsecretaría Regional, ubicada en Gral. López 3302 de la ciudad de Santa Fe, ó a través de un correo electrónico a: fr1@mpa.santafe.gov.ar