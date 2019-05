https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 15.05.2019 - Última actualización - 15:33

15:29

Polémica

"La mujer no está preparada para manejar un colectivo", dijo el titular de la UTA de Rosario

Al ser consultado sobre el reclamo de las mujeres que no son contratadas para conducir ómnibus, Manuel Cornejo manifestó que "el físico de la mujer es más débil que el del hombre".

