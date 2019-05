https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

De cara a las elecciones

Cornejo: "No hay que descartar que Macri no sea candidato"

El jefe de la Unión Cívica Radical aclaró que su partido no abandonará Cambiemos pero pidió "una reformulación" de la alianza gobernante.

El jefe de la Unión Cívica Radical (UCR), Alfredo Cornejo, aseguró este miércoles que "no hay que descartar que (el presidente Mauricio) Macri no sea candidato" en las elecciones de octubre y si bien aseguró que su partido no abandonará Cambiemos, pidió "una reformulación" de la alianza gobernante. "Cambiemos solo no puede lograr los objetivos, se necesita un poder político mayor al que ha logrado construir Macri", dijo el gobernador de Mendoza, y planteó la necesidad de "ampliar" el armado oficialista, con la inclusión de Alternativa Federal, el espacio que encabezan Juan Manuel Urtubey, Roberto Lavagna, Sergio Massa y Juan Schiaretti. Las palabras del jefe del radicalismo en el encuentro de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (Amcham) realizado en el Hotel Alvear Icon, de Puerto Madero, tomaron un peso específico a pocos días de desarrollarse la Convención Nacional de la UCR, en Parque Norte, que deberá decidir si el partido permanece en Cambiemos. Ante un auditorio compuesto por empresarios, Cornejo sustentó la idea de ampliar Cambiemos con la necesidad de lograr un "poder político mayor", algo que -dijo- "requiere de ampliar a figurar representativas de la política argentina en un programa similar al que dio origen al 2015 pero corrigiendo las cosas que se hicieron mal". "Me parece que Urtubey, Schiaretti, Lavagna o Massa podrían contribuir a esa ampliación. Quizá con otro nombre, no Cambiemos. Además hay que buscar un jefe de Gabinete que tenga el poder suficiente, que sea apoyado por el Congreso para las reformas que la economía necesita a partir del 10 de diciembre", sostuvo el jefe radical en el encuentro de la AmCham", remarcó, con los resultados frescos del contundente triunfo electoral del gobernador Juan Schiaretti, el domingo pasado en Córdoba. De esta manera, sugirió la posibilidad de convocar a una gran PASO en las que compitan el presidente Macri y los dirigentes de Alternativa federal con confesas aspiraciones presidenciales: Urtubey, Massa y Roberto Lavagna. No obstante, enseguida aclaró: "No nos vamos de Cambiemos pero sí creemos que requiere una reformulación". Consultado por el periodista Luis Novaresio, que ofició como moderador del encuentro, el gobernador de Mendoza no descartó la posibilidad de que su colega de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, encarne la candidatura presidencial, ya que -dijo- "es una dirigente muy preparada, con muy buena imagen y sólida". Sobre esa posibilidad insistió: "Por supuesto y tantos otros. Una PASO que puede ser Macri compitiendo contra otra figura es una opción, que podría ser un plan A. Por qué no competir en un frente amplio". Con todo, el mandatario mendocino dejó a resguardo la sociedad política de la UCR con el PRO y la Coalición Cívica de Elisa Carrió, al señalar que "Cambiemos no se rompe ni se dobla" pero insistió: "Creemos que quedó chico y hay que reformularlo hacia una coalición más amplia si queremos encarar las reformas profundas que necesita la Argentina". Cornejo sostuvo que el desafío que enfrenta Cambiemos es el "construir esta nueva coalición que no dé lugar a un regreso del populismo". Con información de Télam