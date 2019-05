https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 15.05.2019

“Mi nena me dijo que la comida olía mal” Internaron a 16 chicos que se intoxicaron con la comida que les dieron en la escuela

Quince chicos debieron ser internados este miércoles por la tarde al intoxicarse con la comida que les dieron en la escuela a la que asisten.



Los menores tienen entre 11 y 13 años y fueron trasladados a los hospitales “Iturraspe” y de niños “Orlando Alassia” donde fueron asistidos. En horas de la noche, algunos ya habían recibido el alta en tanto que otros permanecían internados.



Esto ocurrió en la escuela República Oriental del Uruguay, ubicada en la intersección de calle Fray Cayetano Rodríguez y la avenida López y Planes, cerca del Cementerio Municipal.



Sobre lo ocurrido, Sebastián Miranda, padre de dos de los chicos afectados, contó que alrededor de las 14 lo llamaron del establecimiento para que los vaya a buscar porque estaban descompuestos.



“Fue por el mal estado de la comida que les dieron en el comedor”. Sus hijos le contaron que les dieron fideos con salsa. “Mi nena me dijo que olía mal, y no comió mucho”, y mencionó que hace un tiempo “también les sirvieron comida fea, pero esa vez mis hijos directamente no la comieron”.



Miranda también relató que los síntomas en los menores eran similares, “chuchos de frío, fiebre, vómitos, dolor de cabeza. Ahora están internados y les están haciendo análisis”.