Planes de pago para Pymes

Podrán pagar tributos adeudados con planes hasta 60 cuotas y tasas de interés entre 1,5% y 2,5% mensual. Podrán incluirse deudas de impuesto sobre los Ingresos Brutos devengadas hasta el mes de marzo pasado.

El gobierno provincial resolvió implementar un régimen de facilidades de pago de deudas del impuesto sobre los Ingresos Brutos mediante el cual se podrán cancelar obligaciones tributarias en condiciones financieras favorables.

El programa se decidió luego de la reunión plenaria de la Comisión de Análisis del Sistema Tributario Provincial, creada por Ley N° 13.617 e integrada por entidades de los distintos sectores económicos de la provincia y el Estado santafesino.

En esa ocasión, representantes del gobierno provincial expusieron el avance sobre los compromisos asumidos en reuniones anteriores y su traducción en medidas implementadas durante el presente año. Asimismo, las entidades expusieron que la actual coyuntura macroeconómica estaba generando impactos en sus actividades que, entre otras cosas, implicaba serias dificultades para el cumplimiento con algunas obligaciones tributarias.

“Escuchamos a las entidades y vimos que entre la coyuntura macroeconómica recesiva y el alto costo del financiamiento, las empresas están siendo sometidas a un estrés financiero. Por eso, desde la provincia pusimos manos a la obra en aquello que podemos hacer, dando facilidades, especialmente a las Pymes” expresó el Ministro de Economía, Gonzalo Saglione.

“Siempre hemos querido ser ecuánimes, justos y facilitar los procesos productivos. Por eso, cuando alguien siempre ha cumplido lo premiamos con un descuento, como fue el caso del Impuesto Inmobiliario de este año; cuando no cumple porque no quiere, hemos sido inflexibles; y cuando notamos que alguien quiere cumplir pero no puede por razones que lo superan, tratamos de facilitarle el cumplimiento”, completó.

“Asimismo, como durante estos meses hay una alta concentración de obligaciones tributarias con vencimientos anuales de tributos nacionales, hemos considerado dar un plazo más amplio para evitar estresar aún más a contribuyentes y profesionales” finalizó Saglione.



Alcances

* Deudas tributarias por impuesto a los Ingresos Brutos devengadas hasta el mes de marzo de 2019.

* El trámite podrá realizarse desde el 1 de junio al 30 de septiembre, mediante modalidad web con clave fiscal.

* Cantidad de cuotas: hasta 60.

* Tasa de interés: 1,5% mensual para planes hasta 6 cuotas; 2% mensual para planes hasta 12 cuotas; y 2,5% mensual para planes hasta 60 cuotas.