Spahn tambien pierde a Madelón: se va Leo

Más allá de la oferta de Huracán y algo de México, hay sensación de ciclo mutuo cumplido. ¿Es la vuelta de Darío Kudelka el plan “B” del oficialismo?.

No se sabe quién ganará las elecciones del sábado 1 de junio en López y Planes —Spahn, Decoud o Villarreal—, lo que está claro es que en lo futbolístico deberá sí o sí “nacer” un nuevo Unión en varios aspectos. Es que aún en la posible continuidad del desgastado oficialismo (se bajan más de 10 dirigentes de flamante lista que va por la reelección), todo parece indicar que se deberá buscar un nuevo entrenador y reemplazar algunos jugadores que se irán. Más allá de los rumores —Huracán, México, Vélez si se va Heinze—, Madelón está prácticamente ido de Unión. Y esto es algo que Spahn y sus laderos ya saben.

Incluso, en las últimas horas, el Mundo Unión se llenó de “anécdotas callejeras”: que Madelón empezó la mudanza, que habló con el diarero para despedirse, que fue a dar de baja el servicio de Internet, etc., etc., etc. En el sorteo de las copas Conmebol y Sudamericana, el empresario que domina el fútbol argentino —Cristian Bragarnik— admitió entre café y café a dirigentes de otros clubes que “Madelón se tomará un impasse con Unión”. Y al mismo tiempo ya manejaba la seductora oferta del “Turco” Alejandro Nadur para que Leo se haga cargo de Huracán de Parque Patricios. Más allá de su pasado “cuervo”, las redes sociales del “Globito” reaccionaro positivamente ante la chanche de Madelón. Es decir, es un nombre que gusta mucho en Parque Patricios.

Un par de anécdotas del tema Huracán y Madelón. Por un lado, el dato de color es que el excelente preparador físico de Leo, el profe Mariano Lisanti, es hincha fanático del “Globito” y tiene muchos contactos allí. “Cuando puede, como un hincha más, va a la cancha a alentar”, comentaron quienes lo conocen.

Por lo otro, los elogios que hizo Lucas Gamba a los dirigentes “quemeros”, a la gente y al propio Nadur. Más allá que nadie le pone nombre al autor de la frase, muchos escucharon el siguiente razonamiento o explicación: “Dejen de joder con que tal o cual es hincha de San Lorenzo. No hay nadie que sea más hincha de Huracán que el Tony —así llaman a Antonio Ricardo Mohamed— y miren cómo nos fue”. Si Madelón anda bien, nadie se acuerda de nada. Y si anda mal, pasará lo que pasa con cualquier técnico cuando no llegan los resultados. Nada del otro mundo, siempre lo mismo, razonan en Pompeya.

“Es difícil estar mejor que acá, pero el club tiene que resolver sus cosas, sus metas, ambiciones y posibilidades que pueda tener. Yo tengo representante, estoy siempre abierto, también tengo que hacer una pausa y el fútbol por ahí dice que estás y seguís, pero sale una chance fenomenal que hay que atender, es como pasa con los jugadores”, había dicho Leonardo Carol Madelón en su último contacto con los medios de prensa hace algunos días cuando Unión quedó eliminado con Tigre.

El momento de la famosa “pausa” llegó. Y esa chance fenomenal también está dando vueltas por la oficina de Bragarnik, su representante. Que no sólo sería la de Huracán, sino que existe otra más de Argentina y una fuerte del exterior.

Si bien no llegó la formalidad del “corte final”, las dos partes —Madelón y Spahn— saben que el vínculo se va a discontinuar, como le gusta decir al presidente de Unión. La sensación de desarme de este plantel que tantas alegrías generó está instalada: no sigue Madelón, muy difícil lo de Damián Martínez, se va Franco Fragapane libre (¿a Vélez?), es complicado lo de Botinelli y es casi un hecho que se va Nereo Fernández, posiblemente a Patronato.

A pesar de no tener entrenador, el club habría gestionado con Augusto Lotti y el “Mugre” Corvalán la posibilidad de repetir cada uno de esos dos préstamos. Incluso, más allá que su contrato también vence, sería el mánager Martín Zuccarelli el que inició las gestiones con el ex Racing y el ex Arsenal.

Sin dudas, un momento complicado para quien gane las elecciones, ya sea en el imaginario de la continuidad del oficialismo (Spahn) o de la llegada al poder de la oposición (Decoud o Villarreal). Porque todo el Mundo Unión sabía, de antemano, que “el día después de Madelón” implicaría todo un desafío deportivo para quien tome la decisión del reemplazo en el banquillo técnico del nuevo plantel tatengue.

Cuando Madelón expresa que “el club tiene que resolver sus cosas, sus metas, ambiciones y posibilidades que pueda tener”, surgen dos cuestiones. Está lo que dice y está lo que no puede decir. Pero que venía siendo un secreto a voces, algo que está directamente vinculado con la poca ambición de traer refuerzos de real jerarquía y de crecer con estructura deportiva de primer nivel.

Así las cosas, a un puñado de días de las elecciones y sin tener cerrada la lista del oficialismo, también Spahn lo pierde a Madelón. Sin dudas, por muchas cuestiones, no es una pérdida más. Ni una del montón.

Pasaron casi dos años



Leo Madelón volvió a Unión como entrenador el 10 de julio de 2017, o sea que pasó menos de dos años. El vicepresidente tatengue y amigo personal del DT, el Dr. Marcelo Martín, fue determinante para convencerlo que vuelva a su casa a dirigir el equipo.

Como si fuera una gambeta del destino, no sólo se va Madelón de la dirección técnica sino que también se aleja Marcelo Martín de la directiva, después de tantos años defendiendo al Tate en la AFA y Superliga.