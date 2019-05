Tras la operación de Mick Jagger, los Rolling Stones comienzan su gira en junio

The Rolling Stones anunciaron este jueves que su gira por Norteamérica arrancará en Chicago el 21 de junio y terminará el 31 de agosto en el Hard Rock Stadium de Miami, primer tour de la banda tras la operación del corazón de Mick Jagger en abril pasado.

La mítica banda británica dará 17 conciertos en Estados Unidos y Canadá como parte de la gira "No Filter" (Sin filtro), que tuvo que ser aplazada y reprogramada por los problemas de salud de su líder y vocalista de 75 años.

La gira iba a comenzar el 20 de abril pasado en Miami y, como compensación por el retraso y los cambios en el calendario, se ha sumado al recorrido un concierto en Nueva Orleans que inicialmente no estaba programado, indicó un despacho de la agencia de noticias española EFE.

