Recusaron a la jueza que investiga el hundimiento del ARA San Juan

Jueves 16.05.2019

17:44

Lo pidió Luis Tagliapietra, abogado querellante y padre de uno de los submarinistas, por entender que actuó con "manifiesta parcialidad".

El Litoral / Telam



El abogado Luis Tagliapietra, uno de los querellantes en la causa por el hundimiento del ARA San Juan, y padre de un tripulante del submarino, recusó hoy a la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, quien lleva adelante la investigación del caso, informaron fuentes judiciales.



Tagliapietra confirmó a Télam que solicitó el apartamiento de la magistrada de la causa, caratulada como "averiguación de delito", al entender que actuó con "manifiesta parcialidad" y que "evidenció enemistad" respecto de su intervención personal y profesional. "Yáñez ha evidenciado enemistad manifiesta respecto de mi persona y como profesional en diversas oportunidades", señaló en su presentación el padre del teniente de corbeta Alejandro Tagliapietra, uno de los 44 tripulantes del buque que naufragó el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur y que fue hallado un año después a 907 metros de profundidad.



Tagliapietra hizo la presentación esta mañana, luego de haber prestado declaración testimonial el miércoles ante Yáñez. El abogado había sido citado a declarar como testigo, al igual que los otros tres familiares que participaron en calidad de veedores a bordo del buque Seabed Constructor, de la empresa Ocean Infinity, durante las operaciones de búsqueda del San Juan.



El pedido de recusación fue planteado tanto en la sede del Juzgado Federal de la localidad santacruceña, como en la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. "Llego a intentar este remedio procesal, luego de ver agotadas las vías de diálogo en todos los ámbitos posibles a los efectos de revertir su animosidad manifiesta respecto de mi persona y como profesional, y de insistir constantemente a través de mis presentaciones en el expediente a los fines de revertir una manifiesta parcialidad en esta investigación", señaló el abogado en su presentación.



Consideró además que "hay prueba sobreabundante de que se encuentra severamente afectada la garantía constitucional de imparcialidad del juez, lo que invalidaría cualquier pronunciamiento jurisdiccional que se adopte en virtud de las actuales circunstancias".



El abogado aseguró, por otra parte, que la jueza "se reunió con el ministro de Defensa, Oscar Aguad, el 22 de noviembre de 2018, la reunión fue reservada y no fue notificada en ningún momento a las partes". En ese sentido, subrayó que "el ministro se encuentra en la línea de responsabilidades por lo que indubitablemente resulta parte interesada".



Cuestionó a su vez supuestos encuentros entre la magistrada y autoridades de la Armada Argentina en la sede porteña de esa fuerza. Tagliapietra señaló en esa línea que Yáñez "ha perdido la imparcialidad necesaria para seguir delante de este caso tan importante para toda la Nación y en particular para los familiares de los tripulantes desaparecidos".



A partir de esta pedido, la magistrada deberá pronunciarse en los próximos días, y definir si acepta o no la recusación. En caso de que sea rechazado el planteo por parte de la jueza, la querella tendrá posibilidad de apelar esa resolución, para que sea confirmada o no por la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. En el pedido de recusación presentado por Tagliapietra no intervinieron las otras tres querellas que actúan en la causa, ya que no comparten los cuestionamientos.



Una de las abogadas que está al frente de otra de las querellas expresó su temor de que "este planteo se traduzca en una pérdida de tiempo importante".



La causa se encuentra en plena etapa de instrucción: en los últimos días, la magistrada tomó declaraciones a los familiares que se embarcaron en el Seabed Constructor y a personal de la Armada, mientras que está prevista otra ronda de testimoniales de allegados de los marinos para la próxima semana, informó una fuente de la causa.