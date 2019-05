https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 16.05.2019 - Última actualización - 18:41

18:39

Por obras Autopista colapsada

Desde hace algunos días se están realizando trabajos de repavimentación total de la Autopista en la zona, específicamente en el ingreso a Santa Fe. Son tareas que se efectúan en el marco de la reconstrucción total que se está haciendo del corredor, desde el kilómetro 141 hasta el 156, es decir hasta su finalización.

Más allá de su importancia, este jueves las obras han generado un verdadero dolor de cabeza a los conductores que desde temprano tomaron esta vía de conexión. Los inconvenientes se registraron a la altura del acceso a Santo Tomé y se dieron en horario pico, provocando largas filas de vehículos, demoras de más de una hora y cataratas de insultos que los automovilistas lanzaron al aire.

El administrador de Vialidad Provincial precisó que los trabajos “son de reciclado completo de la ruta y que la parte de mayor trastorno para los vecinos ya pasó. “Las manos donde se trabajó tenían que estar cortadas, no había otra alternativa y justamente las molestias se dieron en el enlace del puente y de la zona de countries, de la que estamos saliendo este jueves”, puntualizó Pablo Seguezzo.

El funcionario adelantó que la finalización de todas estas obras en esta zona en particular, será en los últimos días de la semana que viene. “Desde ahora no habrá tantas dificultades, pero pedimos a los vecinos que sean precavidos y salgan con antelación, ya que estas obras van a seguir generando algunas molestias más, no hay otra manera”, completó.